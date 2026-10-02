Restauração de banheira com acrílico líquido: quando vale a pena e como funciona

A decisão entre substituir a banheira por uma nova ou realizar a restauração com acrílico líquido ocorre quando a superfície original apresenta amarelamento, porosidade ou microfissuras. Enquanto a troca exige a demolição de revestimentos, a remoção da peça antiga e a possível substituição de metais, a restauração mantém a estrutura existente e altera apenas a camada superficial.

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Estado da superfície e a escolha do método

A decisão por utilizar acrílico líquido baseia-se na condição da esmalte: quando a sujeira penetra na estrutura porosa ou em fissuras, a limpeza química torna-se ineficaz, pois remove apenas a camada superficial sem recuperar a lisura. O acrílico líquido não limpa, mas sobrepõe a base antiga com uma nova camada de alguns milímetros, eliminando a porosidade e ocultando imperfeições.

Preparação e ancoragem do material

A aderência do novo revestimento depende da rugosidade da base. Para evitar que o acrílico descasque, a sequência de execução inicia com a remoção do brilho e de depósitos minerais através de lixamento manual ou com furadeira e acessório de desbaste. Após a criação dessa textura, a superfície recebe a aplicação de um desengordurante à base de ácido fosfórico para eliminar resíduos de sabão e gordura, garantindo a ligação química entre o esmalte antigo e o novo polímero.

Proteção do sistema hidráulico

Uma etapa crítica da obra é a vedação do ralo, especialmente em casos onde o sifão é embutido no piso. Como o acrílico polimerizado não pode ser dissolvido, a entrada de material na tubulação exigiria a substituição total da rede hidráulica. A solução técnica consiste em selar o orifício do ralo internamente com veda-calha ou silicone e inserir um copo plástico como barreira física contra o fluxo do material.

Execução e distribuição do fluxo

O processo de aplicação segue a sequência de mistura dos componentes (base e endurecedor), repouso de 15 minutos para eliminação de bolhas de ar e aplicação por gravidade. O material é vertido nos bordos superiores, descendo pelas paredes da banheira. No fundo, o controle da espessura é essencial para não anular a inclinação natural em direção ao ralo. O excesso é distribuído com espátula, criando a superfície final.

Trade-offs e critérios de resultado

A escolha pela restauração envolve trocas claras: evita-se o custo e o entulho de uma obra civil, mas exige-se um tempo de inatividade do banheiro. O material requer 24 horas para a cura inicial e até 72 horas para a polimerização completa, período no qual o ambiente deve permanecer isento de poeira e umidade.

O resultado final altera a banheira em três dimensões: a estética (eliminação de manchas e retorno do brilho), a tátil (superfície mais lisa e com menor sensação térmica de frio que o ferro fundido) e a financeira (custo de insumos reduzido em comparação à compra de um novo equipamento e contratação de mão de obra para instalação).