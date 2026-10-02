Limpeza de teto em PVC: a regra de ouro para evitar rasgos e manter o brilho do material intacto

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A remoção de gordura e fuligem do teto tensionado de PVC na cozinha exige a escolha de produtos que quebrem a gordura sem comprometer a elasticidade da película.

Мужчина моет натяжной потолок
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина моет натяжной потолок

Materiais e Preparação

Para a limpeza desta superfície, utilize:

  • 1 litro de água morna (máximo 40 graus);
  • 2 a 3 gotas de detergente neutro para louças;
  • Duas flanelas de microfibra macia.

A temperatura da água é determinante: a água quente pode deformar o PVC, enquanto a água fria reduz a eficácia na dissolução da gordura. O detergente deve ser misturado até formar uma espuma leve. A microfibra deve ser umedecida na solução e bem torcida, evitando que a água escorra para trás do baguete ou deixe gotejamentos.

Método de Limpeza

A aplicação deve seguir esta sequência para evitar manchas e danos ao material:

  1. Remoção da sujeira: Passe a microfibra com movimentos circulares leves. Não aplique pressão excessiva para não esticar a película ou causar danos contra a laje de concreto.
  2. Tratamento de manchas antigas: Pressione a flanela úmida sobre a mancha por 10 a 15 segundos para amolecer a camada de gordura.
  3. Enxágue: Passe a segunda microfibra, umedecida apenas com água limpa, sobre a área tratada.
  4. Secagem: Finalize com a microfibra seca. Este passo é essencial em tetos com acabamento brilhante para evitar a formação de listras opacas.

Riscos e Restrições

O PVC dos tetos tensionados é sensível a agentes abrasivos e químicos. Os seguintes itens não devem ser utilizados:

  • Pós e bicarbonato de sódio: Causam micro-riscos e removem o brilho do material.
  • Escovas e esponjas rígidas: Risco de perfuração ou rasgos na película.
  • Acetona e solventes: Degradam a estrutura do PVC, podendo causar furos.
  • Compostos clorados: Podem causar descoloração e tornar o material quebradiço.

A limpeza remove a sujeira superficial, mas não recupera a cor original caso o material tenha amarelecido devido ao tempo ou à baixa qualidade do PVC. A manutenção a cada 2 ou 3 meses evita que a fuligem penetre na estrutura do plástico.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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