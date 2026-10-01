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Como limpar a base e o reservatório do ferro de passar

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O acúmulo de resíduos carbonizados (queimados) na base do ferro de passar pode transferir manchas escuras para as roupas ou fazer com que o aparelho prenda no tecido durante o uso.

Чистка утюга
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Чистка утюга

Base de metal (Aço inoxidável ou Alumínio)

Para remover partículas de tecido queimado e incrustações em superfícies metálicas, utiliza-se o método da abrasão com sal fino.

Procedimento: 1. Espalhe uma camada fina e uniforme de sal de cozinha sobre uma folha de papel grosso ou papel alumínio. 2. Aqueça o ferro em temperatura média, mantendo a função de vapor desligada. 3. Deslize a base quente sobre os cristais de sal até que as impurezas sejam removidas. 4. Desligue o aparelho e, após o resfriamento, limpe a superfície com um pano macio e seco.

Risco de dano: Este método é exclusivo para bases de metal. Não utilize sal em superfícies de teflon ou cerâmica, pois o atrito dos cristais causará riscos permanentes no revestimento. Para esses materiais, recomenda-se o uso de lápis de limpeza específicos.

Reservatório interno

Quando o aparelho exala odores desagradáveis ou libera resíduos internos através dos furos de vapor, a causa é o acúmulo de calcário no reservatório.

Procedimento: 1. Misture duas colheres de sopa de vinagre branco com água até preencher o copo medidor. 2. Despeje a solução no reservatório do aparelho ligado. 3. Ajuste a temperatura para o nível máximo e libere todo o vapor através dos orifícios da base. 4. Esvazie o líquido restante e enxágue o sistema com água limpa, repetindo o ciclo de liberação de vapor para eliminar resíduos do vinagre.

O resultado esperado é a remoção do carbonizado na base metálica e a desobstrução dos canais de vapor no reservatório.

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