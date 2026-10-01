Como escolher a cobertura de janelas para ampliar espaços pequenos

Muitas vezes, a sensação de que um cômodo é apertado ou mal iluminado vem da escolha errada do que coloca nas janelas. Cortinas tradicionais, embora clássicas, podem bloquear a luz natural, acumular poeira ou simplesmente ocupar um espaço precioso em apartamentos pequenos. A alternativa é repensar a zona da janela não apenas como um filtro de luz, mas como um elemento arquitetônico.

Photo: NewsInfo.Ru by Ксения Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Устаревшие шторы с ламбрекеном

Têxteis com gradiente e cores

Para quem não abre mão do tecido, mas quer fugir do óbvio, o uso de cores em gradiente é uma saída. Essa transição tonal conecta a parede ao restante do ambiente, criando um fluxo visual que evita a fragmentação do espaço.

Segundo a designer de interiores Darya Lebedeva, o gradiente funciona como uma ferramenta de zoneamento, especialmente em cômodos estreitos. A dica é observar a densidade: tecidos translúcidos favorecem a suavidade da transição, enquanto tecidos pesados podem tornar o efeito visualmente cansativo.

Vigas de madeira e venezianas internas

Em casas com estilo rústico ou eco, as vigas de madeira que descem do teto para as paredes emolduram a janela, conferindo um aspecto gráfico ao vão. Já em apartamentos urbanos, as venezianas internas sob medida cumprem papel semelhante.

Além da estética, as venezianas resolvem problemas práticos. O especialista em acabamentos Sergey Ryabov pontua que, diferentemente das cortinas, elas não exigem lavagem constante. Isso as torna ideais para cozinhas e banheiros, onde a umidade estraga rapidamente os tecidos e a higiene é prioritária.

Soluções compactas: persianas romanas e madeira

Em studios ou quartos pequenos, onde cada centímetro conta, a prioridade é não obstruir a circulação. As persianas romanas, especialmente aquelas com bordas coloridas que combinam com a decoração do quarto, mantêm o ambiente organizado.

Para quem busca ampliar visualmente as proporções do cômodo, as persianas de madeira são indicadas. Quando a estrutura segue a cor dos móveis ou do acabamento das paredes, o visual deixa de ter a aparência de "escritório" e ganha aconchego.

Venezianas internas: Controle de luz e valor decorativo.

Controle de luz e valor decorativo. Persianas romanas: Economia de espaço e destaque nas cores.

Economia de espaço e destaque nas cores. Persianas de madeira: Textura natural e silhueta limpa.

A aposta no vazio: foco nos batentes

Em casos onde a privacidade total não é necessária, a melhor solução pode ser a ausência de qualquer tecido. Nesse cenário, o destaque passa para a moldura arquitetônica, como o uso de batentes em cores escuras.

Essa abordagem é comum no home staging para mostrar a real dimensão do imóvel e aproveitar ao máximo a luz natural, o que amplia a percepção de espaço. No entanto, o engenheiro de controle de obras Roman Volkov alerta: sem cortinas, qualquer imperfeição na parede ou no perfil da janela fica exposta. O acabamento dos batentes deve ser impecável, pois não há tecido para mascarar erros de construção.