Cortinas amassadas? Use esta solução caseira para alinhá-las no varão

Passar cortinas longas ou tules delicados costuma ser exaustivo devido ao tamanho do tecido e ao risco de queimar as fibras com a chapa quente do ferro. Para evitar esse trabalho e o perigo de danificar o material, é possível utilizar uma solução caseira que funciona como um "ferro líquido".

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Гостинная с синими шторами

O método utiliza amaciante de roupas para neutralizar a eletricidade estática e suavizar as fibras de materiais sintéticos ou mistos. Isso torna o tecido mais maleável, permitindo que as dobras se desfaçam naturalmente sob o próprio peso enquanto a peça seca no varão.

Segundo o engenheiro civil Aleksey Tikhonov, a ação ocorre porque os tensioativos do amaciante criam uma película fina que reduz o atrito entre as fibras, facilitando o alinhamento do tecido sem a necessidade de calor.

Como preparar e aplicar

Para fazer a mistura, utilize um borrifador de 300 a 500 ml. É fundamental usar água purificada ou filtrada, pois a água da torneira pode deixar manchas esbranquiçadas de sais, especialmente em tecidos escuros.

Adicione de 15 a 20 ml de amaciante à água e agite bem. O ideal é que a cortina já esteja instalada no varão; assim, a gravidade ajuda a eliminar os vincos maiores enquanto o tecido está úmido.

Borrife a solução a uma distância de 20 a 30 cm, aplicando apenas uma névoa leve. Evite encharcar o material, pois a umidade excessiva pode ser prejudicial.

Cuidados e limitações

O especialista em manutenção residencial Ilya Kondratyev alerta que é preciso ter cautela com o peso: certifique-se de que a estrutura do varão suporta o peso do tecido úmido para evitar que a cortina estique de forma irregular.

Embora a técnica funcione bem em poliéster, organza e voile, tecidos densos ou veludo exigem um teste prévio em uma área pequena e escondida.

A principal vantagem deste método em relação ao ferro ou ao vaporizador é a ausência de riscos como queimaduras, manchas de brilho ou condensação. No entanto, Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional, recomenda testar o produto em retalhos de seda natural, pois fibras naturais podem reagir de forma diferente aos componentes perfumes do amaciante.

Dicas rápidas

Seda natural: Sempre teste em uma área escondida antes da aplicação total.

Sempre teste em uma área escondida antes da aplicação total. Tecido seco: Se a cortina já estiver seca, a eficácia diminui. Nesse caso, borrife um pouco de água pura antes de aplicar a solução com amaciante.

Se a cortina já estiver seca, a eficácia diminui. Nesse caso, borrife um pouco de água pura antes de aplicar a solução com amaciante. Resíduos: Para evitar manchas, utilize rigorosamente a dosagem indicada e água filtrada.

Para evitar manchas, utilize rigorosamente a dosagem indicada e água filtrada. Frequência: Não abuse do método para evitar o acúmulo de resíduos químicos nas fibras do tecido.