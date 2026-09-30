Cortinas amassadas? Use esta solução caseira para alinhá-las no varão

Passar cortinas longas ou tules delicados costuma ser exaustivo devido ao tamanho do tecido e ao risco de queimar as fibras com a chapa quente do ferro. Para evitar esse trabalho e o perigo de danificar o material, é possível utilizar uma solução caseira que funciona como um "ferro líquido".
O método utiliza amaciante de roupas para neutralizar a eletricidade estática e suavizar as fibras de materiais sintéticos ou mistos. Isso torna o tecido mais maleável, permitindo que as dobras se desfaçam naturalmente sob o próprio peso enquanto a peça seca no varão.
Segundo o engenheiro civil Aleksey Tikhonov, a ação ocorre porque os tensioativos do amaciante criam uma película fina que reduz o atrito entre as fibras, facilitando o alinhamento do tecido sem a necessidade de calor.
Como preparar e aplicar
Para fazer a mistura, utilize um borrifador de 300 a 500 ml. É fundamental usar água purificada ou filtrada, pois a água da torneira pode deixar manchas esbranquiçadas de sais, especialmente em tecidos escuros.
Adicione de 15 a 20 ml de amaciante à água e agite bem. O ideal é que a cortina já esteja instalada no varão; assim, a gravidade ajuda a eliminar os vincos maiores enquanto o tecido está úmido.
Borrife a solução a uma distância de 20 a 30 cm, aplicando apenas uma névoa leve. Evite encharcar o material, pois a umidade excessiva pode ser prejudicial.
Cuidados e limitações
O especialista em manutenção residencial Ilya Kondratyev alerta que é preciso ter cautela com o peso: certifique-se de que a estrutura do varão suporta o peso do tecido úmido para evitar que a cortina estique de forma irregular.
Embora a técnica funcione bem em poliéster, organza e voile, tecidos densos ou veludo exigem um teste prévio em uma área pequena e escondida.
A principal vantagem deste método em relação ao ferro ou ao vaporizador é a ausência de riscos como queimaduras, manchas de brilho ou condensação. No entanto, Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional, recomenda testar o produto em retalhos de seda natural, pois fibras naturais podem reagir de forma diferente aos componentes perfumes do amaciante.
Dicas rápidas
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.