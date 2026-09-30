Como eliminar e prevenir molas usando sabão neutro de 72%

Molas raramente surgem do nada. Elas chegam em sacos de grãos, roupas de lã novas ou já infiltradas em móveis antigos. O perigo real não são os adultos, mas as larvas, que transformam tecidos em peneiras rapidamente.

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O sabão neutro (especificamente o de 72% de gordura/alcalino) atua como barreira química. A alta concentração de álcalis cria um ambiente hostil para ovos e larvas. Além de limpar a superfície, a solução elimina resíduos orgânicos que servem de alimento para as pragas e neutraliza odores que atraem as mariposas.

Para preparar a solução, rale um pedaço de sabão de 72% e dissolva em 2 litros de água quente. Misture bem e deixe descansar por duas horas para que a mistura estabilize.

A aplicação deve focar nas fendas: dobradiças, junções de prateleiras e o vão entre o armário e a parede. É nesses pontos que as larvas se instalam para a pupação, ignorando o centro dos alimentos. Após a aplicação, mantenha as portas abertas até a secagem completa; o cheiro evapora, mas a camada protetora permanece.

Remoção de focos

A limpeza química só funciona se a fonte da infestação for eliminada primeiro.

Alimentos: Descarte qualquer grão com sinais de teias, torrões ou larvas. Lavar ou peneirar não resolve, pois os ovos são microscópicos. Para salvar produtos vizinhos que parecem limpos, aqueça-os no forno a 60-70 °C por 30 minutos ou congele a -18 °C por alguns dias.

Roupas: Peças de lã ou pele devem ser lavadas a 60 °C ou levadas à lavanderia. Se o tecido for delicado, sele a peça em um saco hermético e mantenha no congelador por três dias.

Prevenção

O sabão elimina a praga atual, mas não impede novas invasões. Para manter o ambiente livre de molas:

Folhas de louro: Coloque folhas secas dentro de potes de grãos e nas prateleiras. O aroma afasta as mariposas.

Coloque folhas secas dentro de potes de grãos e nas prateleiras. O aroma afasta as mariposas. Hermeticidade: Substitua sacos de papel ou plástico por potes de vidro ou plástico rígido com tampa. O inseto não atravessa esses materiais.

Substitua sacos de papel ou plástico por potes de vidro ou plástico rígido com tampa. O inseto não atravessa esses materiais. Ventilação: Mantenha os armários arejados e exponha as superfícies ao sol sempre que possível.

A revisão periódica de estoques e roupas é a única forma de detectar a infestação antes que o dano seja irreversível.

Dúvidas comuns

Uso em roupas infantis: O sabão neutro é seguro para armários de bebês devido à sua composição natural.

Frequência: Em caso de infestação, aplique a solução duas vezes, com intervalo de 7 a 10 dias. Para manutenção, uma vez a cada três meses é suficiente.

Comparado a inseticidas químicos, o sabão neutro oferece alta eficácia contra ovos e larvas com risco zero para alimentos e custo reduzido. Já as ervas aromáticas funcionam apenas como repelentes, sem poder de extermínio.