Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Por que o ácido cítrico é superior ao vinagre na limpeza profunda da máquina de lavar

Casa & Imóveis

Cheiro de mofo e manchas esbranquiçadas nas peças da máquina de lavar indicam acúmulo de calcário e resíduos de sabão. Ciclos de lavagem em temperaturas baixas economizam energia, mas não removem completamente a gordura e a sujeira, criando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. Para recuperar a higiene do aparelho, a limpeza ácida é a solução mais direta.

Стиральная машинка
Photo: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машинка

Em regiões com água dura, o cálcio e o magnésio grudam nas resistências (TÉNs) e na parede traseira do tambor. Essa camada de calcário isola o calor, forçando a máquina a consumir mais energia e acelerando o desgaste da resistência por superaquecimento. Sabões comuns não resolvem esse problema.

O ácido cítrico reage com o calcário alcalino, transformando-o em citrato solúvel. Além disso, ele dissolve a película de amaciante e detergente onde as bactérias causam o mau cheiro.

Para a limpeza, utilize 100g de ácido cítrico em pó. O tambor deve estar completamente vazio, pois o produto pode desbotar ou danificar tecidos.

Coloque os 100g de pó diretamente no compartimento do detergente principal. Selecione o ciclo mais longo (algodão ou roupas brancas) com temperatura entre 90°C e 95°C, desativando a pré-lavagem. O calor intensifica a ação do ácido sobre as incrustações. Deixe o ciclo terminar sem interrupções.

Após a primeira etapa, restam partículas de calcário solto e resíduos ácidos. É obrigatório realizar um ciclo de neutralização:

Adicione sabão em pó comum para roupas brancas no compartimento. A base alcalina e os agentes branqueadores neutralizam a acidez. Execute a lavagem com a máquina vazia em temperatura mínima de 60°C. Isso garante que os resíduos sejam drenados e protege as peças metálicas da corrosão prolongada.

Embora o vinagre seja usado para refrescar roupas, o ácido cítrico é superior para a limpeza profunda. O vinagre pode ressecar e fragilizar as borrachas de vedação e as mangueiras, além de deixar um odor forte. O ácido cítrico é inodoro e mais eficiente contra camadas espessas de calcário.

A limpeza do tambor não resolve o problema se o foco do mau cheiro for externo. Trate estes pontos:

A borracha da porta acumula fiapos e lodo; limpe as dobras com microfibra e um detergente multiuso. Remova a gaveta de sabão e lave-a com escova sob água corrente, focando no compartimento do amaciante, onde o mofo costuma se instalar. Abra o painel inferior, coloque um recipiente para a água e desrosqueie o filtro de drenagem para remover detritos como moedas e botões.

Para evitar a volta das bactérias, mantenha a porta e a gaveta de sabão semiabertas após cada uso para ventilação. Repita a descalcificação com ácido cítrico de um a duas vezes por ano, conforme a dureza da água local.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset
Mulher
Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset
Superfosfato simples ou duplo: a escolha conforme o tipo de solo e aplicação
Jardinagem
Superfosfato simples ou duplo: a escolha conforme o tipo de solo e aplicação
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Carros
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Mais populares
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.

Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Seul em choque: confidencialidade rompida expôe prisioneiros e acirra tensões com Kiev Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
últimos materiais
Por que o ácido cítrico é superior ao vinagre na limpeza profunda da máquina de lavar
Governo e sindicatos acordam novo regime para professores de português no estrangeiro
Caminhadas em pinhais no calor podem elevar a pressão arterial de cardiopatas
Bentley abandona meta de eletrificação total até 2030
Cães pesados pagam caro: colchão ruim acelera danos na coluna
Manhã sem fôlego: mistura noturna que muda o ritmo da rotina
Novo tratamento para calvície age bloqueando hormônios localmente no couro cabeludo
Tonalização chocolate natural: a combinação de café e henna para camuflar fios brancos
Falha em sistema de Copenhague acusa turista dos EUA de permanência ilegal na zona Schengen
AGU processa 17 plataformas de apostas e pede R$ 1 bilhão para custear tratamento no SUS
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.