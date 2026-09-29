Por que o ácido cítrico é superior ao vinagre na limpeza profunda da máquina de lavar

Cheiro de mofo e manchas esbranquiçadas nas peças da máquina de lavar indicam acúmulo de calcário e resíduos de sabão. Ciclos de lavagem em temperaturas baixas economizam energia, mas não removem completamente a gordura e a sujeira, criando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. Para recuperar a higiene do aparelho, a limpeza ácida é a solução mais direta.

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Em regiões com água dura, o cálcio e o magnésio grudam nas resistências (TÉNs) e na parede traseira do tambor. Essa camada de calcário isola o calor, forçando a máquina a consumir mais energia e acelerando o desgaste da resistência por superaquecimento. Sabões comuns não resolvem esse problema.

O ácido cítrico reage com o calcário alcalino, transformando-o em citrato solúvel. Além disso, ele dissolve a película de amaciante e detergente onde as bactérias causam o mau cheiro.

Para a limpeza, utilize 100g de ácido cítrico em pó. O tambor deve estar completamente vazio, pois o produto pode desbotar ou danificar tecidos.

Coloque os 100g de pó diretamente no compartimento do detergente principal. Selecione o ciclo mais longo (algodão ou roupas brancas) com temperatura entre 90°C e 95°C, desativando a pré-lavagem. O calor intensifica a ação do ácido sobre as incrustações. Deixe o ciclo terminar sem interrupções.

Após a primeira etapa, restam partículas de calcário solto e resíduos ácidos. É obrigatório realizar um ciclo de neutralização:

Adicione sabão em pó comum para roupas brancas no compartimento. A base alcalina e os agentes branqueadores neutralizam a acidez. Execute a lavagem com a máquina vazia em temperatura mínima de 60°C. Isso garante que os resíduos sejam drenados e protege as peças metálicas da corrosão prolongada.

Embora o vinagre seja usado para refrescar roupas, o ácido cítrico é superior para a limpeza profunda. O vinagre pode ressecar e fragilizar as borrachas de vedação e as mangueiras, além de deixar um odor forte. O ácido cítrico é inodoro e mais eficiente contra camadas espessas de calcário.

A limpeza do tambor não resolve o problema se o foco do mau cheiro for externo. Trate estes pontos:

A borracha da porta acumula fiapos e lodo; limpe as dobras com microfibra e um detergente multiuso. Remova a gaveta de sabão e lave-a com escova sob água corrente, focando no compartimento do amaciante, onde o mofo costuma se instalar. Abra o painel inferior, coloque um recipiente para a água e desrosqueie o filtro de drenagem para remover detritos como moedas e botões.

Para evitar a volta das bactérias, mantenha a porta e a gaveta de sabão semiabertas após cada uso para ventilação. Repita a descalcificação com ácido cítrico de um a duas vezes por ano, conforme a dureza da água local.