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Azulejos riscados na força: mistura dissolve gordura sem agredir o esmalte

Casa & Imóveis

Sujeira acumulada em azulejos e rejuntes escurecidos raramente sai com produtos comuns. O erro frequente é tentar resolver o problema na força, usando fricção excessiva que acaba riscando a cerâmica ou danificando o acabamento. A limpeza real acontece quando a química dissolve a gordura e o calcário sem agredir a estrutura do material.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Para isso, utiliza-se uma mistura de bicarbonato de sódio, água oxigenada (3%) e sabão líquido. Em um recipiente de plástico ou vidro, misture meio copo de bicarbonato, um copo e meio de água oxigenada e uma colher de sopa de sabão líquido.

Cada componente tem uma função: o bicarbonato age como um abrasivo suave para manchas difíceis, o sabão dissolve a gordura e a água oxigenada recupera a cor clara dos rejuntes. Segundo Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional, o objetivo é que o produto atue na estrutura da mancha. O uso de abrasivos fortes cria microfissuras no esmalte do azulejo, o que faz a sujeira grudar com mais facilidade no futuro.

A aplicação deve ser feita com a superfície levemente úmida. Espalhe a mistura sobre o azulejo e os rejuntes e deixe agir por 20 a 30 minutos. Se a crosta de sujeira for antiga, o tempo de espera pode chegar a 40 minutos.

A remoção não exige esforço bruto; use uma esponja macia ou escova e finalize com água morna. Nina Zakharova, especialista em economia doméstica, recomenda o uso de uma escova de dentes para alcançar os poros do rejunte. Ela alerta, porém, que se a mancha for causada por fungos profundos, a mistura pode não ser suficiente, pois o mofo penetra na estrutura da fuga.

Segurança e limitações

Antes de aplicar em toda a área, teste a mistura em um ponto discreto. Isso evita reações imprevistas em azulejos decorativos ou rejuntes coloridos. O uso de luvas e a ventilação do ambiente são indispensáveis.

Atenção: nunca misture água oxigenada com produtos à base de cloro, pois a reação química é perigosa. A fórmula sugerida já é completa e a adição de outros componentes domésticos é desnecessária e arriscada, alerta a cleaner Alena Tikhonova.

Se o mofo reaparece constantemente, o problema não é a limpeza, mas a ventilação do local. Manter a rotina de cuidados evita a degradação do rejunte e evita a necessidade de reformas prematuras.

Perguntas frequentes

Serve para divisórias de vidro?
Sim, remove calcário leve, mas para crostas pesadas, produtos específicos para vidro são mais indicados.

Qual a frequência ideal?
Apenas quando houver sujeira visível; não é necessário usar diariamente.

E se o rejunte não clareou?
A sujeira pode ter penetrado na base de cimento. Tente repetir o processo ou utilize métodos de limpeza profunda.

É seguro para azulejos coloridos?
A água oxigenada pode clarear tons intensos. O teste em área escondida é obrigatório.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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