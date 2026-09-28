Água pelos furos antigos: o teto vai sofrer antes da telha admitir

Furos de pregos antigos em telhas de fibrocimento costumam passar despercebidos até que a infiltração atinja o teto. A umidade constante nos pontos de fixação não apenas danifica o acabamento interno, mas degrada a placa de amianto-cimento, provocando fissuras e descamação do material. O reparo pode ser feito sem a substituição total da cobertura.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain ремонт шифера

Para pequenos orifícios, uma solução prática é a mistura de cimento e cola PVA. A massa deve ter consistência de creme. Após limpar a poeira da área afetada, aplica-se a mistura no furo, posiciona-se um pedaço de tecido denso sobre a massa e finaliza-se com uma segunda camada de cimento. O selamento das bordas do tecido é fundamental para evitar que a água penetre sob o remendo.

Segundo o engenheiro civil Alexei Tikhonov, a limpeza de resíduos e sujeira é obrigatória para garantir a aderência. O tecido atua como armadura, impedindo que a massa escorregue ou rache.

Se o furo estiver posicionado exatamente sobre o caibro da estrutura, a solução é o parafuso para telha com arruela de borracha elástica. Antes da instalação, o furo deve ser alargado com uma broca de diâmetro ligeiramente maior que a haste do parafuso, evitando que a telha trinque com a dilatação térmica. O aperto deve ser moderado: a arruela deve apenas comprimir levemente para barrar a água.

Outra alternativa para pequenas fendas é a inserção de um plugue de borracha fixado com selante para telhados. A elasticidade da borracha permite que a cobertura se movimente com o calor, evitando o descolamento comum em remendos rígidos.

O especialista em perícia civil Sergey Polyakov ressalta que selantes específicos para uso externo são indispensáveis, pois resistem a raios UV e variações térmicas, diferentemente de produtos para uso interno.

Limites do reparo

O conserto localizado só é viável em danos pontuais. Se o furo deu origem a rachaduras extensas ou se a borda da placa começou a descascar, a vedação perde a eficácia. Ciclos de congelamento e degelo expandem essas falhas rapidamente.

Em casos de perfurações profundas ou áreas de degradação generalizada, a substituição da telha é a única solução segura. Tentar reforçar o fibrocimento fragilizado com meios improvisados apenas adia a troca e mantém o risco de infiltrações.

Métodos de recuperação:

Cimento, PVA e tecido: armação da mancha para maior resistência.

Parafuso de telha: substituição do ponto de fixação.

Inserção de borracha: compensação de movimentações térmicas.

Selante e tecido: barreira elástica contra umidade.

Dúvidas comuns:

É possível usar pregos comuns? Não. O impacto da martelada gera carga vibratória e risco de novas fissuras. Prefira parafusos com arruelas de vedação.

É necessário aplicar primer? A remoção de poeira e umidade é a prioridade. O primer ajuda na aderência, mas a eliminação de partículas soltas ao redor do furo é o ponto crítico.

Por que o remendo de cimento solta? Geralmente por limpeza insuficiente da superfície, mistura excessivamente seca ou ausência da camada de tecido, que evita a contração e quebra do material.

Deve-se pintar a área reparada? Sim. Uma camada de tinta ou revestimento protege o remendo contra a radiação solar e a água, prolongando a vida útil do conserto.