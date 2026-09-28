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5 áreas críticas da casa onde a limpeza comum falha e pode causar danos permanentes

Casa & Imóveis

Limpeza profissional não é apenas tirar o pó, mas atacar pontos cegos e superfícies que acumulam camadas de sujeira resistente. Existem cinco áreas críticas na casa onde a manutenção comum falha e o dano pode se tornar permanente se o método for inadequado.

Мужчина сдвигает диван, обнаружив плесень на стене
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина сдвигает диван, обнаружив плесень на стене

Vidros do box
O problema central é a película de sabão e o mofo nos vedantes de borracha. Água sozinha não dissolve esses resíduos.

Para crostas espessas, aplique um produto específico para box (à base de agentes desincrustantes). Borrife no vidro, aguarde alguns minutos, limpe com pano úmido e finalize obrigatoriamente com um rodo de mão. Se a superfície estiver limpa, um spray de detergente neutro basta. O critério de entrega é a ausência de manchas esbranquiçadas ao olhar o vidro sob ângulo. Para evitar a limpeza pesada semanal, use o rodo após cada banho.

Janelas e esquadrias
O desafio reside no acesso externo e no acúmulo de detritos nos trilhos.

Nos vidros de andares altos ou vãos estreitos, troque o pano por rodos telescópicos e esponjas com mecanismo giratório. Já nos trilhos, onde poeira e insetos formam massas compactas, a sequência é: escova de detalhamento nos cantos, aspirador para remover a sujeira solta e finalização com microfibra úmida.

Rodapés
Ficam fora da linha de visão e acumulam sujeira por negligência.

Para o pó, utilize um espanador com extensor. Para marcas pretas e desgastes, microfibra úmida com limpador multiuso. Em manchas persistentes em superfícies pintadas, a esponja melamínica resolve, mas requer teste em área invisível para garantir que a tinta ou o brilho do material não sejam removidos.

Forno e micro-ondas
Aqui lidamos com gordura carbonizada e resíduos alimentares ressecados.

No forno, a gordura queimada exige amolecimento químico: remova as grades e deixe-as de molho em água quente com detergente. Nas paredes internas, aplique uma pasta de bicarbonato de sódio e água durante a noite. Pela manhã, borrife vinagre para soltar a gordura e remova com panos úmidos.

No micro-ondas, resíduos secos agem como cimento. Em vez de raspar, use o vapor: aqueça um recipiente com água por alguns minutos. O vapor amolece a sujeira, permitindo a remoção imediata com um pano ou esponja.

Coifa e exaustor
O entupimento dos filtros por gordura compromete a ventilação e aumenta o risco de incêndio.

Mergulhe as telas metálicas em água muito quente com desengordurante potente e enxágue bem. No corpo do aparelho, especialmente na base sobre as bocas do fogão, aplique desengordurante. Atenção redobrada à área ao redor do ventilador e ao alojamento do filtro, onde a camada de gordura costuma ser mais densa.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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