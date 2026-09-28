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Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

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Manchas esbranquiçadas e ásperas em vidros de box e metais são depósitos de carbonato de cálcio. Produtos alcalinos ou neutros não resolvem o problema; a remoção exige uma reação química com ácidos. Tentar remover a crosta com esponjas abrasivas é um erro: o atrito causa microfissuras no vidro e desgasta o cromo.

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Vinagre e ácido cítrico são as opções mais viáveis por possuírem o pH adequado para converter sais de cálcio e magnésio em substâncias solúveis em água, facilitando a remoção sem esforço mecânico.

Para superfícies verticais de vidro, a aplicação via spray é a mais eficiente. Misture partes iguais de vinagre e água. Adicione uma gota de detergente neutro para reduzir a tensão superficial da mistura, evitando que o líquido escorra rapidamente e prolongando o tempo de contato com a sujeira.

Antes de aplicar, molhe os rejuntes com água limpa. A base cimentícia é alcalina e o contato direto com ácidos pode degradar a estrutura do rejunte. Borrifar a solução no vidro e aguardar de 10 a 15 minutos, sem deixar o produto secar. A remoção deve ser feita com pano de microfibra ou esponja macia em movimentos circulares. Finalize enxaguando com água fria e secando a superfície imediatamente com um rodo ou toalha.

Metais cromados e acabamentos pretos foscos são mais sensíveis que o vidro. A exposição prolongada a ácidos pode causar corrosão ou alteração de cor.

Peças removíveis, como aeradores de torneiras e chuveirinhos, devem ser limpas por imersão em solução diluída de ácido cítrico ou vinagre. Para partes fixas, envolva a peça com papel toalha ou tecido de algodão embebido na solução por 10 minutos. Enxágue e seque em seguida.

O vinagre diluído serve para vidro e cromo, mas é proibido em mármore, travertino, calcário e rejuntes desprotegidos. O ácido cítrico é inodoro e ideal para orifícios estreitos, exigindo enxágue rigoroso em metais. Já o bicarbonato de sódio remove gordura e resíduos de sabão, mas não dissolve o calcário.

O risco crítico no uso de ácidos é a danificação de pedras naturais. Mármore e travertino reagem instantaneamente ao vinagre ou ácido cítrico, resultando em manchas permanentes por queimadura química.

Para evitar a limpeza química frequente, utilize um rodo no vidro do box após cada banho. Remover a água impede a evaporação dos minerais e evita a formação do depósito.

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