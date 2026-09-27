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O 'ouriço de alho' como barreira biorepelente contra roedores

Casa & Imóveis

Com a queda das temperaturas, roedores buscam abrigo e alimento dentro das residências. Para evitar o uso de venenos, que representam riscos a crianças e animais domésticos, a alternativa são os biorepelentes. Um dos métodos mais diretos é o "ouriço de alho", que combina barreira física com impacto olfativo.

Муравьи на кухне
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравьи на кухне

A eficácia do alho reside no alicina, composto orgânico de odor pungente. Enquanto para humanos o aroma é tolerável, para a sensibilidade olfativa dos roedores ele funciona como um sinal de perigo. O animal interpreta áreas com alta concentração de alicina como ambientes hostis e impróprios para a habitação.

Segundo Nina Zakharova, especialista em economia doméstica, a estratégia atua nos instintos: ao criar um bloqueio aromático denso nas entradas, o roedor evita o risco e altera sua rota antes mesmo de acessar as áreas habitáveis.

O "ouriço" é montado com uma cabeça de alho inteira e não descascada, na qual são inseridos radialmente de 15 a 20 palitos de dente. Essa estrutura cumpre duas funções: os furos ampliam a área de evaporação dos compostos essenciais e os palitos criam um estímulo mecânico irritante. Para intensificar o sinal, a superfície do alho pode ser pincelada com uma solução de canela em pó (1 colher de chá para 200 ml de água), tornando o aroma ainda mais agressivo aos receptores do animal.

Posicionamento e Manutenção

A disposição aleatória dos repelentes não gera resultado. O foco deve estar nos pontos de infiltração e zonas de interesse: aberturas de ventilação do fundamento, porões e prateleiras baixas de despensas.

Marina Ivanova, especialista de empresa administradora, alerta que armadilhas aromáticas funcionam melhor em espaços fechados ou semicerrados. Como os roedores utilizam frestas quase invisíveis, o repelente deve ser posicionado exatamente no caminho do fluxo de ar.

Por serem componentes naturais, a validade é curta. As substâncias voláteis do alho evaporam em duas ou três semanas, prazo em que a cabeça de alho deve ser substituída. O método é preventivo: evita a entrada de novos indivíduos, mas é insuficiente se houver ninhos estabelecidos com filhotes.

Ilya Kondratyev, especialista em manutenção predial, observa que se a população já estiver instalada entre as estruturas, o animal encontrará caminhos alternativos para contornar o dispositivo. Por isso, a proteção biológica deve ser implantada antes do pico do inverno.

Para reforçar a barreira, podem ser utilizados óleos essenciais de hortelã como camada aromática adicional ou amônia em áreas não habitadas.

Perguntas Frequentes

É seguro para cães e gatos? Sim. Diferente de iscas tóxicas, o alho não oferece risco letal em contato acidental, embora o odor possa afastar os pets do local.

Pode-se usar alho descascado? Não é recomendado. Dentes descascados secam rápido e perdem óleos essenciais. A cabeça inteira com furos garante uma difusão de alicina mais estável e prolongada.

Funciona em jardins abertos? A eficácia é baixa devido à dispersão rápida do odor. Em áreas externas, o método só funciona se colocado diretamente em tocas ou amarrado aos troncos de árvores sob material de cobertura.

Qual a função dos palitos? Além da barreira mecânica, eles atuam como pavios, facilitando a saída do suco e dos óleos essenciais para o ambiente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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