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Ferramentas a bateria substituem compressores e máquinas estacionárias em cortes e montagens

Casa & Imóveis

Escolha de ferramentas para construção e acabamento costuma ser um jogo de concessões entre força e mobilidade. O avanço das baterias permite agora eliminar compressores e cabos de rede sem sacrificar a precisão do corte ou a potência do impacto. Analisamos a aplicação técnica de modelos da Festool, DeWalt, Black+Decker e Craftsman para definir onde cada solução entrega resultado real.

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Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Na marcenaria, a montagem de encaixes do tipo espiga e fura traditionalmente exigia máquinas estacionárias ou ferramentas manuais pesadas. O fresador a bateria Festool Cordless Domino Joiner DFC 500 altera a lógica: a máquina vai até a peça, e não o contrário. O sistema de corte pendular rápido cria rasgos profundos para a inserção de cavilhas (dominos), o que trava a estrutura e impede que a junta torça. A profundidade de fresagem varia de 12 a 28 mm, com ajuste de inclinação do apoio entre 0 e 90 graus, ideal para montar carcaças de armários e mesas com rapidez e rigidez.

Para a instalação de rodapés e molduras, o uso de grampeadores pneumáticos é limitado pelo comprimento da mangueira e pelo ruído do compressor. O grampeador DeWalt 20V MAX XR (18-Gauge) resolve a questão com um corpo de 25,9 cm e cadência de até 5 pregos por segundo. A profundidade do disparo é ajustada sem ferramentas externas e o aparelho possui trava de liberação rápida para casos de emperramento. Em superfícies delicadas, o uso de ponteiras protetoras (no-mar tips) é indispensável para evitar marcas de pressão no material.

O corte de chapas de compensado ou MDF em serras de bancada apresenta riscos de desalinhamento ou recuo do disco quando operado por apenas uma pessoa. A serra de trilho DeWalt 20V MAX XR (61/2-Inch) desloca o controle para cima da chapa. A repetibilidade do corte é de 0,8 mm (1/32 pol). Para evitar acidentes, o equipamento conta com um freio instantâneo que interrompe a rotação do disco ao detectar travamentos. O kit acompanha duas réguas de 76 cm que podem ser unidas para formar uma guia de 152 cm.

Para demolições e cortes brutos em tubos ou raízes, a serra sabre Black+Decker 20V MAX PowerConnect atende a demandas de manutenção doméstica. O curso da lâmina é de 25,4 mm, com controle de velocidade via gatilho e seletor de duas etapas para alternar entre metal, madeira ou plástico. A troca da lâmina é feita sem ferramentas e a caixa de engrenagens em metal suporta maior carga de trabalho.

No detalhamento de superfícies, a polidora Craftsman V20 RP (3-Inch) foca em áreas reduzidas, como colunas, para-choques e retrovisores, onde máquinas grandes não permitem o controle da pressão. A órbita excêntrica de 12 mm evita a criação de hologramas (riscos espirais) no verniz. O motor opera em 9 níveis de velocidade, chegando a 6.000 oscilações por minuto. O design linear da bateria evita que a base da máquina toque e risque a pintura durante a inclinação do equipamento.

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Author`s name Petr Ermilin
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