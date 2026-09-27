Isolamento do piso do sótão reduz gastos com climatização em 15%

Ao reformar a casa, o foco costuma recair sobre as paredes, negligenciando o sótão. Esse descuido cria uma falha térmica: o telhado torna-se a principal via de escape do calor no inverno e a porta de entrada do mormaço no verão. Em casas antigas, a ausência ou a degradação do isolamento do piso do sótão transforma a cobertura em um ralo financeiro, elevando os custos de energia.

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Um sistema de isolamento bem executado entre a área habitável e o sótão resolve gargalos técnicos específicos. A vedação reduz em cerca de 15% os gastos com climatização e elimina as "zonas frias" no segundo andar, tornando a temperatura interna uniforme. Além disso, o fechamento de frestas em passagens de tubulações, cabos e escotilhas interrompe correntes de ar indesejadas. Com a ventilação adequada, o piso isolado evita a proliferação de mofo no verão e a formação de gelo e pingentes no telhado durante o inverno.

O isolamento do piso é dispensável em dois cenários: quando o sótão já é um cômodo habitável (onde o isolamento deve estar nos caixilhos do telhado) ou quando a área abaixo do sótão é uma garagem não aquecida, inexistindo diferença térmica a ser contida.

A manipulação de materiais isolantes expõe o corpo a poeira fina e fibras cortantes. O uso de respirador N95, óculos de proteção, luvas resistentes, mangas longas e calças é obrigatório para evitar irritações na pele, mucosas e pulmões.

Sequência de montagem

1. Vedação. Instalar isolante sobre um piso com frestas é ineficaz. O primeiro passo é estancar as fugas de ar em passagens de canos, fiação, dutos de ventilação e ao redor do alçapão. Essas aberturas permitem que o calor suba no inverno e o ar quente do sótão desça no verão. O preenchimento deve ser feito com espuma expansiva ou selante, com a instalação de borrachas de vedação no alçapão.

2. Escolha do material. A decisão depende da geometria do espaço e do método de aplicação:

Mantas e rolos (lã de vidro, lã de rocha): Indicados para superfícies planas e sem obstáculos. A eficiência cai se o material for compactado ou mal cortado.

Indicados para superfícies planas e sem obstáculos. A eficiência cai se o material for compactado ou mal cortado. Isolantes soprados (celulose, lã de vidro): Aplicados por máquinas, preenchem ângulos complexos e eliminam frestas. Ideais para geometrias irregulares ou para reforçar camadas existentes.

Aplicados por máquinas, preenchem ângulos complexos e eliminam frestas. Ideais para geometrias irregulares ou para reforçar camadas existentes. Poliuretano injetado: Une isolamento e vedação em uma única camada monolítica. Devido à toxicidade dos componentes e à complexidade técnica, exige aplicação profissional.

3. Ventilação e defletores. O erro crítico é bloquear a entrada de ar dos beirais. Pressionar o isolante contra a borda do telhado interrompe a circulação, resultando em superaquecimento no verão, mofo e acúmulo de gelo no inverno. Para evitar isso, instalam-se defletores (baffles) que garantem o fluxo de ar. Simultaneamente, devem ser criadas barreiras corta-fogo ao redor de chaminés, fogões e luminárias embutidas sem proteção térmica.

4. Instalação. No caso de mantas, o material deve ser posicionado entre as vigas sem compressão, para não perder a capacidade térmica. Para materiais soprados, instalam-se marcadores de profundidade em todo o sótão. A aplicação começa do ponto mais distante em direção à saída. Recomenda-se que a camada seja 10% a 20% mais espessa que a meta final, prevendo a compactação natural do material. É fundamental garantir que o isolante não obstrua as aberturas de ventilação nem o acesso à rede elétrica.