Por que usar ácido cítrico em vez de vinagre para limpar chaleiras elétricas

O resíduo cinza no fundo da chaleira elétrica é calcário, formado por sais de cálcio e magnésio. Essa camada isola o elemento térmico, forçando o aparelho a consumir mais energia e a demorar mais para ferver a água, o que acelera o desgaste da resistência por superaquecimento.
Para a limpeza, a preferência recai sobre o ácido cítrico em pó. Ele dissolve depósitos alcalinos com a mesma eficácia que o vinagre, mas sem o odor pungente. O vinagre penetra em vedações de silicone e componentes plásticos, deixando um gosto residual na água mesmo após sucessivos enxágues. O ácido cítrico elimina a sujeira sem afetar o olfato e exige menos ciclos de lavagem.
Comparativo de agentes:
Procedimento de limpeza</n
Utilize de 20g a 30g (1 a 2 colheres de sopa) de ácido cítrico e água.
Limites e cuidados
Evite abrasivos. Não use esponjas de aço ou escovas metálicas no fundo; riscos no metal ou plástico facilitam a aderência de novo calcário. A remoção deve ser exclusivamente química.
A frequência da limpeza varia conforme a dureza da água local. Recomenda-se a manutenção a cada 1 ou 2 meses para evitar a formação de camadas densas.
Flocos brancos que podem surgir durante o processo são apenas minerais desprendidos; não são tóxicos, embora alterem a aparência da água.
A limpeza correta remove a película cinza e reduz o tempo de fervura.
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