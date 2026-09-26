Por que usar ácido cítrico em vez de vinagre para limpar chaleiras elétricas

O resíduo cinza no fundo da chaleira elétrica é calcário, formado por sais de cálcio e magnésio. Essa camada isola o elemento térmico, forçando o aparelho a consumir mais energia e a demorar mais para ferver a água, o que acelera o desgaste da resistência por superaquecimento.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кипящий чайник в накипи

Para a limpeza, a preferência recai sobre o ácido cítrico em pó. Ele dissolve depósitos alcalinos com a mesma eficácia que o vinagre, mas sem o odor pungente. O vinagre penetra em vedações de silicone e componentes plásticos, deixando um gosto residual na água mesmo após sucessivos enxágues. O ácido cítrico elimina a sujeira sem afetar o olfato e exige menos ciclos de lavagem.

Comparativo de agentes:

Ácido cítrico: sem cheiro, preserva vedações, baixo custo e enxágue rápido.

Vinagre: eficiente, porém deixa odor persistente que demanda várias fervuras para sair.

Produtos específicos: resolvem o problema, mas custam mais que o pó comum.

Procedimento de limpeza</n

Utilize de 20g a 30g (1 a 2 colheres de sopa) de ácido cítrico e água.

Preenchimento: coloque água suficiente para cobrir totalmente a crosta no fundo ou na resistência e adicione o pó. Aquecimento: ligue o aparelho. Desligue-o pouco antes da fervura completa para evitar que a solução espume e transborde pelo bico. Tempo de ação: deixe a mistura agir de 15 a 30 minutos. Camadas mais grossas podem exigir até uma hora. O resíduo dissolve quimicamente, sem necessidade de esforço manual. Enxágue: descarte a solução e lave o interior com água fria. Ciclo final: encha a chaleira com água limpa, ferva e descarte. O aparelho está pronto.

Limites e cuidados

Evite abrasivos. Não use esponjas de aço ou escovas metálicas no fundo; riscos no metal ou plástico facilitam a aderência de novo calcário. A remoção deve ser exclusivamente química.

A frequência da limpeza varia conforme a dureza da água local. Recomenda-se a manutenção a cada 1 ou 2 meses para evitar a formação de camadas densas.

Flocos brancos que podem surgir durante o processo são apenas minerais desprendidos; não são tóxicos, embora alterem a aparência da água.

A limpeza correta remove a película cinza e reduz o tempo de fervura.