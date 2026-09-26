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Como limpar prata com alumínio e sal sem desgastar o metal

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Pratas escurecidas não exigem polidores abrasivos ou produtos caros. A remoção do aspecto oxidado pode ser feita via reação eletroquímica: o sal atua como eletrólito, transferindo o enxofre da superfície da prata para uma folha de alumínio.

Столовые приборы на деревянном столе
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Столовые приборы на деревянном столе

O escurecimento não é sujeira, mas a formação de sulfeto de prata (Ag₂S) devido ao contato do metal com compostos de enxofre no ar ou em alimentos. Enquanto polidores mecânicos removem a oxidação desgastando a própria peça, o método do alumínio reverte o sulfeto em metal puro. Como o alumínio é mais reativo, o enxofre migra da joia ou talher para a folha. Durante o processo, é comum sentir um leve odor de ovo podre (gás sulfídrico), o que indica que a reação está ocorrendo.

Para a operação, utilize um recipiente de vidro, porcelana ou plástico resistente ao calor. Evite panelas de metal ou pias de aço, que podem interferir na condução elétrica.

Forre o fundo e as laterais do recipiente com papel alumínio, com a face brilhante voltada para cima. Adicione 1 a 2 colheres de sopa de sal de cozinha para cada litro de água e despeje água fervente, mexendo até a dissolução total. Mergulhe as peças garantindo que cada uma toque a folha de alumínio. O tempo de imersão varia de 1 a 5 minutos. Após a retirada, lave em água corrente e seque imediatamente com um pano macio para evitar manchas de secagem.

Para oxidações antigas e densas, a adição de bicarbonato de sódio ao раствор cria um ambiente alcalino que acelera a reação. Use um recipiente com bordas altas, pois a mistura com água quente gera espuma abundante.

Limites e riscos

O método não se aplica a todos os itens. O uso inadequado pode causar danos irreversíveis:

  • Peças coladas: A água fervente amolece a cola, podendo soltar pedras e ornamentos.
  • Pedras orgânicas: Pérolas, turquesas, opalas e corais podem trincar ou perder o brilho devido ao sal e à temperatura.
  • Antiguidades com pátina: Em peças antigas, o escurecimento nos relevos é intencional para dar profundidade. A folha de alumínio remove toda a oxidação, deixando a peça "plana" e reduzindo seu valor histórico.

Use o alumínio apenas em superfícies lisas, como talheres e anéis simples. Para peças com relevos ornamentais ou incrustações, utilize apenas flanelas macias ou pastas específicas de forma localizada.

Para evitar nova oxidação, armazene as peças em sacos zip ou estojos de tecido, reduzindo a exposição ao ar. Nunca utilize elásticos de borracha para prender talheres; o caucho contém enxofre e deixa manchas pretas profundas, muito mais difíceis de remover do que a oxidação comum.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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