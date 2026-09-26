Camada de gelo no congelador: como isso afeta sua conta de luz

Camada de gelo nas paredes do congelador aumenta o consumo de energia. Cinco milímetros de gelo funcionam como isolante térmico, forçando o compressor a trabalhar mais para manter a temperatura, o que desgasta o aparelho e encarece a conta de luz.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Таяние льда в морозильной камере

Para acelerar a degelação sem riscos, utilize o vapor quente. O vapor penetra entre o gelo e a parede do aparelho, rompendo a aderência mais rápido que o ar ambiente, sem causar superaquecimento localizado no corpo do congelador.

O processo segue a sequência:

Retire o aparelho da tomada. Coloque uma panela com água fervente sobre um suporte na prateleira inferior. Feche a porta e aguarde de 15 a 20 minutos. Se o gelo for espesso e a temperatura da água cair, substitua-a por uma nova porção de água fervente. Remova as placas de gelo amolecidas com um raspador de plástico ou madeira, depositando-as diretamente em um recipiente.

É proibido o uso de facas, chaves de fenda ou raspadores metálicos. Os tubos de refrigeração ficam logo atrás do revestimento interno ou nas prateleiras. Um único furo causa a vazão imediata do gás refrigerante, tornando o reparo economicamente inviável.

Outros métodos comuns apresentam riscos:

Secadores de cabelo ou sopradores térmicos podem deformar as partes plásticas e as vedações. Além disso, a combinação de água escorrendo com aparelhos elétricos aumenta o risco de choques.

Para proteger o piso, coloque recipientes no dreno ou utilize toalhas absorventes, evitando que a água penetre sob os rodapés e estufe laminados ou tacos.

Após a remoção do gelo, limpe as superfícies com uma solução suave de detergente ou bicarbonato. Seque as paredes completamente antes de ligar o aparelho; qualquer gota restante congelará instantaneamente, servindo de base para a nova camada de geada.