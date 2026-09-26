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Pontos pretos no silicone do banheiro: quando a limpeza é inútil e a substituição é a única solução

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Pontos pretos nos rejuntes de silicone do banheiro não são apenas falhas estéticas, mas sinais de mofo. Antes de limpar, é preciso identificar a localização do fungo: se está na superfície, misturado ao resíduo de sabão, ou infiltrado na estrutura do material. Se a sujeira penetrou nos poros do silicone, a limpeza é inútil; a única solução é a substituição do selante.

Плесень в ванной
Photo: Pravda.Ru by Марина Иванова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плесень в ванной

Escovas rígidas e ácidos fortes são erros comuns. Abrasivos rompem a camada protetora do silicone e ácidos corroem a massa de cimento entre os azulejos, tornando a superfície porosa e acelerando a absorção de umidade.

O mofo se alimenta de resíduos orgânicos, como gordura da pele e restos de sabonete. Para avaliar a condição do rejunte, verifique a integridade física do material. Se o silicone estiver descolando, rígido ou com rachaduras, a vedação foi perdida. Nesses casos, a limpeza gera apenas um efeito visual passageiro, sem resolver infiltrações ou o apodrecimento interno.

Quando fios escuros de fungos aparecem por baixo da camada de silicone, significa que os aditivos antifúngicos do produto esgotaram sua validade e o material chegou ao fim de sua vida útil.

Se o silicone permanece firme e as manchas são recentes, utilize desinfetantes à base de cloro ou sprays específicos contra mofo, mantendo o ambiente ventilado.

O processo segue esta ordem: primeiro, lave os rejuntes com uma escova macia e detergente alcalino para remover a gordura que bloqueia a ação do produto. Depois, aplique o limpador cloridado. Em superfícies verticais, onde o líquido escorre, utilize uma faixa de papel toalha embebida no produto como uma compressa.

Deixe agir de 10 a 30 minutos, conforme a instrução, sem permitir que o composto seque totalmente. Enxágue com água fria; o uso de água quente com cloro pode liberar vapores tóxicos. Finalize secando a área com um pano.

Se as manchas persistirem após esse ciclo, o fungo está interno e a limpeza perdeu o sentido.

Limpeza ou substituição: a diferença

A limpeza com cloro atua apenas sobre a sujeira orgânica externa. É um procedimento rápido, de manutenção, que não recupera a elasticidade do material. Já a substituição remove toda a massa contaminada, eliminando o fungo profundo. Embora exija a remoção cuidadosa da camada antiga para não danificar a impermeabilização, é a única forma de restaurar a estanqueidade e a aparência do banheiro a cada poucos anos.

Vinagre e detergente de louça não resolvem o problema. O vinagre, embora popular, agride o rejunte de cimento, que é alcalino, tornando-o quebradiço. O detergente remove a gordura — o que é útil na etapa inicial -, mas não possui ação fungicida para matar os esporos.

Para evitar a volta dos pontos pretos, é preciso eliminar a combinação de umidade, calor e alimento orgânico. Use um rodo nas paredes e no chão após cada banho para remover a água parada. Verifique se a exaustão do banheiro funciona e se há entrada de ar sob a porta. Uma vez por mês, lave os rejuntes com detergente alcalino para impedir o acúmulo de gordura corporal.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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