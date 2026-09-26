Por que a pressão excessiva da lavadora danifica decks de madeira

Para a lavagem de decks de madeira, a pressão da água deve ficar entre 60 e 100 bar. O erro mais comum é direcionar o jato estreito perpendicularmente às tábuas. Um fluxo excessivamente forte rompe as fibras da madeira em segundos, levanta farpas e desestrutura o material, acelerando o processo de apodrecimento.

Photo: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уютная терраса с деревянной плиткой

Por que a alta pressão danifica a madeira

A madeira é um material poroso, composto por fibras de primavera (mais macias) e fibras de verão (mais densas). Um jato entre 120 e 160 bar, aplicado a curta distância, remove as partículas macias, deixando a superfície irregular e áspera.

Com a perda da proteção natural, a água penetra profundamente na estrutura, causando rachaduras, deformações e farpas. Esse tipo de dano só é corrigido com lixamento profundo. A lavadora de alta pressão serve para remover a sujeira e enxaguar detergentes, não para "expulsar" mecanicamente as impurezas dos poros da madeira.

O risco também existe em decks de composite (WPC). Apesar da resistência à umidade, a pressão pontual excessiva pode apagar a textura do material ou criar manchas de cor irreversíveis.

Pressão recomendada por material

O ajuste do equipamento depende da densidade e do tratamento da superfície:

Madeira impregnada: até 60-80 bar. Use jato amplo ou bico específico para decks, movendo-se no sentido das tábuas.

até 60-80 bar. Use jato amplo ou bico específico para decks, movendo-se no sentido das tábuas. Madeira termotratada: material altamente sensível. Use apenas bicos para decks com pressão inferior a 60 bar.

material altamente sensível. Use apenas bicos para decks com pressão inferior a 60 bar. Lariço siberiano: mais denso, suporta até 80 bar, desde que a estrutura das fibras não seja comprometida.

mais denso, suporta até 80 bar, desde que a estrutura das fibras não seja comprometida. Composite (WPC): geralmente até 80-100 bar com jato em leque (consulte sempre o manual do fabricante).

Se o aparelho não possuir regulador de pressão, mantenha o bico a uma distância de 30 a 40 cm da superfície. O ângulo de dispersão do bico leque deve ser de no mínimo 40 graus.

O uso do bico para decks

O gatilho comum costuma deixar listras, pois a distância entre a mão e a madeira varia durante o movimento. O bico específico para decks, equipado com jatos rotativos e um anel limitador, mantém a distância constante e distribui a carga, evitando danos pontuais.

Sequência técnica de limpeza

Limpeza seca: Remova folhas e detritos com uma vassoura macia. Aplicação química: Umedeça a madeira e aplique o detergente específico para decks utilizando baixa pressão. Ação e escovação: Deixe o produto agir por 10 a 15 minutos. Esfregue a superfície com uma escova de cabo longo, seguindo estritamente a direção das fibras. Enxágue: Remova a sujeira e os resíduos químicos com jato em leque ou bico para decks, movendo-se ao longo das tábuas. Secagem: Aguarde a secagem total por alguns dias em clima quente antes de aplicar óleo. Nunca aplique acabamentos em madeira úmida.

Tentar remover manchas pretas apenas com pressão máxima é ineficaz. Geralmente, trata-se de mofo superficial, que exige produtos químicos antifúngicos, e não força mecânica.

Erros críticos

A crença de que aparelhos mais potentes entregam resultados mais rápidos e limpos é falsa; a pressão excessiva apenas antecipa a substituição das tábuas.

É proibido o uso de bicos turbo (jato pontual rotativo) em madeira. Essa ferramenta é exclusiva para pedra e concreto. Em superfícies de madeira, o bico turbo cria sulcos profundos e irreparáveis instantaneamente.