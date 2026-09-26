Por que a pressão excessiva da lavadora danifica decks de madeira

Para a lavagem de decks de madeira, a pressão da água deve ficar entre 60 e 100 bar. O erro mais comum é direcionar o jato estreito perpendicularmente às tábuas. Um fluxo excessivamente forte rompe as fibras da madeira em segundos, levanta farpas e desestrutura o material, acelerando o processo de apodrecimento.
A madeira é um material poroso, composto por fibras de primavera (mais macias) e fibras de verão (mais densas). Um jato entre 120 e 160 bar, aplicado a curta distância, remove as partículas macias, deixando a superfície irregular e áspera.
Com a perda da proteção natural, a água penetra profundamente na estrutura, causando rachaduras, deformações e farpas. Esse tipo de dano só é corrigido com lixamento profundo. A lavadora de alta pressão serve para remover a sujeira e enxaguar detergentes, não para "expulsar" mecanicamente as impurezas dos poros da madeira.
O risco também existe em decks de composite (WPC). Apesar da resistência à umidade, a pressão pontual excessiva pode apagar a textura do material ou criar manchas de cor irreversíveis.
O ajuste do equipamento depende da densidade e do tratamento da superfície:
Se o aparelho não possuir regulador de pressão, mantenha o bico a uma distância de 30 a 40 cm da superfície. O ângulo de dispersão do bico leque deve ser de no mínimo 40 graus.
O gatilho comum costuma deixar listras, pois a distância entre a mão e a madeira varia durante o movimento. O bico específico para decks, equipado com jatos rotativos e um anel limitador, mantém a distância constante e distribui a carga, evitando danos pontuais.
Tentar remover manchas pretas apenas com pressão máxima é ineficaz. Geralmente, trata-se de mofo superficial, que exige produtos químicos antifúngicos, e não força mecânica.
A crença de que aparelhos mais potentes entregam resultados mais rápidos e limpos é falsa; a pressão excessiva apenas antecipa a substituição das tábuas.
É proibido o uso de bicos turbo (jato pontual rotativo) em madeira. Essa ferramenta é exclusiva para pedra e concreto. Em superfícies de madeira, o bico turbo cria sulcos profundos e irreparáveis instantaneamente.
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substituir gavetas por argolas e ganchos em cabides não apenas libera espaço, mas impede que peças de seda vincem e que colares se entrelacem