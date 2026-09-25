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Como usar a sonda desentupidora sem danificar a tubulação da pia

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Quando o desentupidor comum não resolve o acúmulo de água na pia, a solução mecânica mais confiável é a sonda desentupidora (estopim). Essa mola metálica flexível destrói obstruções densas de cabelos e resíduos de sabão sem a necessidade de produtos químicos corrosivos. No entanto, o uso inadequado da ferramenta pode deslocar as junções dos tubos dentro das paredes, causando vazamentos ocultos.

Прочистка засора кипятком
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
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Mecânica vs. Química: a eficiência da sonda

A crença de que solventes químicos fortes resolvem qualquer entupimento é equivocada. Solventes alcalinos, ao reagirem com certos tipos de gordura, podem causar a saponificação: a massa endurece e se transforma em uma "rolha de pedra", que raramente sai sem a remoção física da tubulação.

A sonda atua de forma diferente: a ponta de aço penetra no centro da obstrução, fragmenta o material e o retira ou o empurra para a coluna principal. Além disso, a ferramenta remove objetos que a química não dissolve, como lenços umedecidos, brinquedos pequenos e peças plásticas.

O risco aumenta ao combinar os métodos. Se a tubulação estiver cheia de reagentes cáusticos, a movimentação da sonda pode causar respingos do produto na pele ou nos olhos.

Sequência técnica de operação

Para evitar danos a tubos de PVC e sujeira no ambiente, a operação deve seguir este fluxo:

  • Desmontagem do sifão: Não tente desentupir através do sifão; a ponta metálica pode riscar ou perfurar o plástico fino. Remova o sifão manualmente, limpe-o em um recipiente separado e insira a sonda diretamente no orifício de escoamento da parede ou do piso.
  • Inserção gradual: Empurre a ponta com uma mão enquanto segura a sonda na entrada do tubo com a outra. Isso evita que a mola forme "laços" fora da tubulação.
  • Superação de obstáculos: Ao sentir resistência, não aplique força excessiva. Gire a manivela lentamente no sentido horário; a ponta espiralada se prende à obstrução e rompe sua estrutura.
  • Extração de resíduos: Mantendo a rotação leve, puxe a sonda para fora. É recomendável limpar a mola com um pano durante a retirada.
  • Lavagem final: Reinstale o sifão e deixe correr água quente em abundância para levar os resíduos fragmentados até a coluna principal.

Diagnóstico: obstrução ou curva?

Sistemas de esgoto possuem joelhos (curvas de 45 ou 90 graus) que podem ser confundidos com a obstrução. Se a sonda recuar como uma mola e não houver sujeira na ponta ao retirá-la, você provavelmente atingiu uma curva. A solução é recuar a sonda levemente, girá-la e empurrar novamente com suavidade.

Comparativo de métodos de limpeza

Método Aplicação e Riscos
Sonda desentupidora Obstruções profundas e sólidas. Risco: deslocamento de conexões por força excessiva.
Desentupidor de ventosa Obstruções superficiais e "moles" no sifão. Seguro, mas com alcance limitado.
Água quente e detergente Acúmulos de gordura na cozinha. Ineficaz contra cabelos ou bloqueio total.
Produtos químicos Dissolução de parte da matéria orgânica. Risco: danos a vedações e queimaduras químicas.

Limite da manutenção autônoma

Em edifícios, é preciso distinguir as responsabilidades. A limpeza do sifão e da válvula de escoamento cabe ao morador. Já a rede de esgoto interna às paredes e lajes é de responsabilidade da administração do condomínio ou empresa gestora.

O engenheiro civil Alexey Tikhonov alerta que tentar desobstruir mecanicamente a coluna principal do prédio é perigoso. A pressão excessiva pode romper tubos de PVC antigos ou desestancar juntas. Nesses casos, a operação deve ser interrompida e um especialista chamado para evitar inundações nas unidades.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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