Como usar a sonda desentupidora sem danificar a tubulação da pia

Quando o desentupidor comum não resolve o acúmulo de água na pia, a solução mecânica mais confiável é a sonda desentupidora (estopim). Essa mola metálica flexível destrói obstruções densas de cabelos e resíduos de sabão sem a necessidade de produtos químicos corrosivos. No entanto, o uso inadequado da ferramenta pode deslocar as junções dos tubos dentro das paredes, causando vazamentos ocultos.
A crença de que solventes químicos fortes resolvem qualquer entupimento é equivocada. Solventes alcalinos, ao reagirem com certos tipos de gordura, podem causar a saponificação: a massa endurece e se transforma em uma "rolha de pedra", que raramente sai sem a remoção física da tubulação.
A sonda atua de forma diferente: a ponta de aço penetra no centro da obstrução, fragmenta o material e o retira ou o empurra para a coluna principal. Além disso, a ferramenta remove objetos que a química não dissolve, como lenços umedecidos, brinquedos pequenos e peças plásticas.
O risco aumenta ao combinar os métodos. Se a tubulação estiver cheia de reagentes cáusticos, a movimentação da sonda pode causar respingos do produto na pele ou nos olhos.
Para evitar danos a tubos de PVC e sujeira no ambiente, a operação deve seguir este fluxo:
Sistemas de esgoto possuem joelhos (curvas de 45 ou 90 graus) que podem ser confundidos com a obstrução. Se a sonda recuar como uma mola e não houver sujeira na ponta ao retirá-la, você provavelmente atingiu uma curva. A solução é recuar a sonda levemente, girá-la e empurrar novamente com suavidade.
|Método
|Aplicação e Riscos
|Sonda desentupidora
|Obstruções profundas e sólidas. Risco: deslocamento de conexões por força excessiva.
|Desentupidor de ventosa
|Obstruções superficiais e "moles" no sifão. Seguro, mas com alcance limitado.
|Água quente e detergente
|Acúmulos de gordura na cozinha. Ineficaz contra cabelos ou bloqueio total.
|Produtos químicos
|Dissolução de parte da matéria orgânica. Risco: danos a vedações e queimaduras químicas.
Em edifícios, é preciso distinguir as responsabilidades. A limpeza do sifão e da válvula de escoamento cabe ao morador. Já a rede de esgoto interna às paredes e lajes é de responsabilidade da administração do condomínio ou empresa gestora.
O engenheiro civil Alexey Tikhonov alerta que tentar desobstruir mecanicamente a coluna principal do prédio é perigoso. A pressão excessiva pode romper tubos de PVC antigos ou desestancar juntas. Nesses casos, a operação deve ser interrompida e um especialista chamado para evitar inundações nas unidades.
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