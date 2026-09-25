Cheiro de esgoto na máquina de lavar: causas e soluções técnicas para eliminar o odor

Cheiro de esgoto na máquina de lavar geralmente indica um de dois problemas: acúmulo de biofilme (camada de bactérias e resíduos de sabão) no interior do tambor ou erro na instalação da mangueira de drenagem, que permite a subida de gases do esgoto para dentro do aparelho.
A causa principal é o uso constante de ciclos curtos ou econômicos (30-40°C). Nessa temperatura, a gordura e o sebo da pele não dissolvem completamente, criando uma película viscosa nas paredes internas e tubulações. Em um ambiente quente e úmido, essa camada serve de alimento para fungos e bactérias.
Outros fatores que agravam a situação:
O uso frequente de vinagre em cada lavagem pode danificar o aparelho. A acidez constante resseca as borrachas de vedação e as mangueiras, reduzindo a elasticidade e aumentando o risco de vazamentos.
Para a limpeza profunda de calcário e resíduos orgânicos, o ácido cítrico é a alternativa mais segura. Ele remove as incrustações das resistências e tubos sem liberar vapores corrosivos em altas temperaturas.
|Método
|O que resolve / Particularidade
|Lavagem com ácido cítrico (90-95°C)
|Elimina calcário e bactérias no tanque. Usar apenas na máquina vazia.
|Limpeza mecânica do filtro
|Remove cabelos e detritos que bloqueiam a drenagem e causam água parada.
|Desinfecção da borracha (gaxeta)
|Elimina mofo negro e lodo nas dobras da borracha. Exige limpeza manual.
|Limpeza da gaveta
|Remove a película de resíduos de amaciante e sabão.
Materiais necessários: luvas de borracha, pano de microfibra, escova de dentes velha e 100g de ácido cítrico.
Se o cheiro persistir após esses procedimentos, o problema pode estar na bomba de drenagem obstruída ou na ventilação da coluna de esgoto da residência.
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