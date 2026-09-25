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Cheiro de esgoto na máquina de lavar: causas e soluções técnicas para eliminar o odor

Casa & Imóveis

Cheiro de esgoto na máquina de lavar geralmente indica um de dois problemas: acúmulo de biofilme (camada de bactérias e resíduos de sabão) no interior do tambor ou erro na instalação da mangueira de drenagem, que permite a subida de gases do esgoto para dentro do aparelho.

Стиральная машина и микропластик
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стиральная машина и микропластик

Por que o mau cheiro aparece

A causa principal é o uso constante de ciclos curtos ou econômicos (30-40°C). Nessa temperatura, a gordura e o sebo da pele não dissolvem completamente, criando uma película viscosa nas paredes internas e tubulações. Em um ambiente quente e úmido, essa camada serve de alimento para fungos e bactérias.

Outros fatores que agravam a situação:

  • Excesso de insumos: Sabões líquidos e pós com zeólitas podem criar um resíduo pegajoso nos tubos se a máquina não for lavada com água quente periodicamente.
  • Filtro obstruído: Fiapos, cabelos e pequenos objetos retidos no filtro de drenagem entram em decomposição.
  • Falha na montagem: Se a mangueira de saída estiver conectada ao sifão sem a curvatura em "S" (sifão hidráulico), os gases da tubulação da casa sobem livremente para o tambor.

Ácido cítrico vs. Vinagre

O uso frequente de vinagre em cada lavagem pode danificar o aparelho. A acidez constante resseca as borrachas de vedação e as mangueiras, reduzindo a elasticidade e aumentando o risco de vazamentos.

Para a limpeza profunda de calcário e resíduos orgânicos, o ácido cítrico é a alternativa mais segura. Ele remove as incrustações das resistências e tubos sem liberar vapores corrosivos em altas temperaturas.

Método O que resolve / Particularidade
Lavagem com ácido cítrico (90-95°C) Elimina calcário e bactérias no tanque. Usar apenas na máquina vazia.
Limpeza mecânica do filtro Remove cabelos e detritos que bloqueiam a drenagem e causam água parada.
Desinfecção da borracha (gaxeta) Elimina mofo negro e lodo nas dobras da borracha. Exige limpeza manual.
Limpeza da gaveta Remove a película de resíduos de amaciante e sabão.

Passo a passo para eliminar o odor

Materiais necessários: luvas de borracha, pano de microfibra, escova de dentes velha e 100g de ácido cítrico.

  1. Gaveta de insumos: Retire a gaveta, lave com detergente e limpe a cavidade onde ela fica encaixada.
  2. Borracha da porta: Afaste as dobras da vedação, remova a sujeira acumulada e limpe com um produto de limpeza suave. Seque bem com o pano.
  3. Filtro de drenagem: Coloque um recipiente raso sob a tampa inferior da máquina. Abra a trava, esvazie a água residual, retire o filtro e lave-o em água corrente.
  4. Ciclo de choque: Coloque de 50g a 100g de ácido cítrico diretamente no tambor ou na gaveta. Selecione o programa de 90-95°C (sem pré-lavagem) com a máquina vazia.
  5. Enxágue final: Logo após o ciclo com ácido, execute outra lavagem vazia a 60°C com uma pequena quantidade de sabão comum para remover qualquer resíduo solto.

Se o cheiro persistir após esses procedimentos, o problema pode estar na bomba de drenagem obstruída ou na ventilação da coluna de esgoto da residência.

Como evitar que o cheiro volte

  • Ventilação: Mantenha a porta do tambor e a gaveta de sabão semiabertas após cada uso. O ambiente fechado e úmido acelera a proliferação de micróbios.
  • Temperatura alta: Uma vez por mês, lave toalhas, lençóis ou roupas brancas a no mínimo 60°C. Isso dissolve as gorduras que os ciclos de 30-40°C não conseguem remover.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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