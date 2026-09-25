Economia oculta no seu ar-condicionado: o modo automático dispara sua conta de luz

Filtros obstruídos e trocadores de calor sujos forçam o compressor a operar em rotações mais altas. Isso eleva o consumo de energia elétrica e reduz a qualidade do ar interno. Para manter a eficiência do sistema durante o inverno, a manutenção técnica deve ocorrer antes das primeiras quedas de temperatura.

Photo: Air Purifier (Levoit LV-H133) by Home Air Quality Guides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Очиститель

Durante o verão, a umidade acumulada nas unidades internas atrai poeira doméstica. Esse acúmulo cria uma barreira que dificulta a circulação do ar e sobrecarrega o sistema.

Configuração de modo: o risco do ajuste AUTO

O modo automático (AUTO) pode ser contraproducente no outono. Se houver outras fontes de calor no ambiente — como lareiras, fogões ou fornos -, os sensores do aparelho podem detectar a subida da temperatura e ativar o resfriamento justamente quando a intenção é aquecer a casa.

Para as estações frias, o ideal é configurar o aparelho diretamente no modo de aquecimento (geralmente indicado pelo ícone de um "sol"). Isso estabiliza o consumo energético e evita ciclos de resfriamento desnecessários.

Limpeza da unidade interna: sequência técnica

Os filtros de grossa limpeza exigem manutenção mensal durante o uso intenso e uma limpeza profunda antes do inverno.

Desenergização: Desligue o aparelho pelo controle remoto e, em seguida, desligue o disjuntor ou remova a tomada da rede elétrica.

Desligue o aparelho pelo controle remoto e, em seguida, desligue o disjuntor ou remova a tomada da rede elétrica. Remoção dos filtros: Abra o painel frontal e retire as telas dos filtros de seus trilhos.

Abra o painel frontal e retire as telas dos filtros de seus trilhos. Limpeza seca e úmida: Remova a poeira com aspirador de pó e bocal macio. Lave as telas com água morna e detergente neutro.

Remova a poeira com aspirador de pó e bocal macio. Lave as telas com água morna e detergente neutro. Secagem: Deixe os filtros secarem completamente ao ar. Instalar telas úmidas pode levar umidade excessiva para dentro do chassi.

Deixe os filtros secarem completamente ao ar. Instalar telas úmidas pode levar umidade excessiva para dentro do chassi. Trocador de calor: Aspire as aletas metálicas do radiador com movimentos estritamente verticais para evitar a dobra das lâminas.

Filtros de carvão ativado ou iônicos devem ter sua validade verificada. A maioria precisa de substituição a cada dois anos, pois a lavagem não recupera a capacidade de absorção do material.

Manutenção da unidade externa

No outono, o principal problema são folhas, agulhas de pinheiro e detritos que obstruem as grades da unidade externa, bloqueando o fluxo de ar.

Limpeza de grades: Remova os detritos com uma escova macia.

Remova os detritos com uma escova macia. Drenagem: Verifique os orifícios de saída do condensado na base da unidade. Se estiverem entupidos, a água acumula na bandeja e congela nas primeiras geadas, o que pode danificar o ventilador ou o trocador de calor.

Limite técnico: a manutenção autônoma restringe-se à limpeza externa e superficial. Intervenções no circuito de fluido refrigerante (freon), componentes eletrônicos ou desmontagem profunda do aparelho devem ser executadas exclusivamente por técnicos certificados.