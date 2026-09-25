Economia oculta no seu ar-condicionado: o modo automático dispara sua conta de luz

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Filtros obstruídos e trocadores de calor sujos forçam o compressor a operar em rotações mais altas. Isso eleva o consumo de energia elétrica e reduz a qualidade do ar interno. Para manter a eficiência do sistema durante o inverno, a manutenção técnica deve ocorrer antes das primeiras quedas de temperatura.

Очиститель
Photo: Air Purifier (Levoit LV-H133) by Home Air Quality Guides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Очиститель

Durante o verão, a umidade acumulada nas unidades internas atrai poeira doméstica. Esse acúmulo cria uma barreira que dificulta a circulação do ar e sobrecarrega o sistema.

Configuração de modo: o risco do ajuste AUTO

O modo automático (AUTO) pode ser contraproducente no outono. Se houver outras fontes de calor no ambiente — como lareiras, fogões ou fornos -, os sensores do aparelho podem detectar a subida da temperatura e ativar o resfriamento justamente quando a intenção é aquecer a casa.

Para as estações frias, o ideal é configurar o aparelho diretamente no modo de aquecimento (geralmente indicado pelo ícone de um "sol"). Isso estabiliza o consumo energético e evita ciclos de resfriamento desnecessários.

Limpeza da unidade interna: sequência técnica

Os filtros de grossa limpeza exigem manutenção mensal durante o uso intenso e uma limpeza profunda antes do inverno.

  • Desenergização: Desligue o aparelho pelo controle remoto e, em seguida, desligue o disjuntor ou remova a tomada da rede elétrica.
  • Remoção dos filtros: Abra o painel frontal e retire as telas dos filtros de seus trilhos.
  • Limpeza seca e úmida: Remova a poeira com aspirador de pó e bocal macio. Lave as telas com água morna e detergente neutro.
  • Secagem: Deixe os filtros secarem completamente ao ar. Instalar telas úmidas pode levar umidade excessiva para dentro do chassi.
  • Trocador de calor: Aspire as aletas metálicas do radiador com movimentos estritamente verticais para evitar a dobra das lâminas.

Filtros de carvão ativado ou iônicos devem ter sua validade verificada. A maioria precisa de substituição a cada dois anos, pois a lavagem não recupera a capacidade de absorção do material.

Manutenção da unidade externa

No outono, o principal problema são folhas, agulhas de pinheiro e detritos que obstruem as grades da unidade externa, bloqueando o fluxo de ar.

  • Limpeza de grades: Remova os detritos com uma escova macia.
  • Drenagem: Verifique os orifícios de saída do condensado na base da unidade. Se estiverem entupidos, a água acumula na bandeja e congela nas primeiras geadas, o que pode danificar o ventilador ou o trocador de calor.

Limite técnico: a manutenção autônoma restringe-se à limpeza externa e superficial. Intervenções no circuito de fluido refrigerante (freon), componentes eletrônicos ou desmontagem profunda do aparelho devem ser executadas exclusivamente por técnicos certificados.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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