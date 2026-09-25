Economia oculta no seu ar-condicionado: o modo automático dispara sua conta de luz

Filtros obstruídos e trocadores de calor sujos forçam o compressor a operar em rotações mais altas. Isso eleva o consumo de energia elétrica e reduz a qualidade do ar interno. Para manter a eficiência do sistema durante o inverno, a manutenção técnica deve ocorrer antes das primeiras quedas de temperatura.
Durante o verão, a umidade acumulada nas unidades internas atrai poeira doméstica. Esse acúmulo cria uma barreira que dificulta a circulação do ar e sobrecarrega o sistema.
O modo automático (AUTO) pode ser contraproducente no outono. Se houver outras fontes de calor no ambiente — como lareiras, fogões ou fornos -, os sensores do aparelho podem detectar a subida da temperatura e ativar o resfriamento justamente quando a intenção é aquecer a casa.
Para as estações frias, o ideal é configurar o aparelho diretamente no modo de aquecimento (geralmente indicado pelo ícone de um "sol"). Isso estabiliza o consumo energético e evita ciclos de resfriamento desnecessários.
Os filtros de grossa limpeza exigem manutenção mensal durante o uso intenso e uma limpeza profunda antes do inverno.
Filtros de carvão ativado ou iônicos devem ter sua validade verificada. A maioria precisa de substituição a cada dois anos, pois a lavagem não recupera a capacidade de absorção do material.
No outono, o principal problema são folhas, agulhas de pinheiro e detritos que obstruem as grades da unidade externa, bloqueando o fluxo de ar.
Limite técnico: a manutenção autônoma restringe-se à limpeza externa e superficial. Intervenções no circuito de fluido refrigerante (freon), componentes eletrônicos ou desmontagem profunda do aparelho devem ser executadas exclusivamente por técnicos certificados.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.