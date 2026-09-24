Por que a cortina blackout não veda a luz e como corrigir a instalação

Tecido blackout não garante escuridão total se a instalação estiver incorreta. O problema central são as "frestas de luz" nas laterais e no topo. Se o varão for instalado muito próximo à moldura ou tiver largura insuficiente, a luz penetra nos vãos, anulando a densidade do material.
A luz comporta-se como um fluido, ocupando qualquer espaço livre. Quando há folgas entre a cortina e a parede, cria-se um corredor óptico que projeta a luminosidade para o interior do quarto.
Um erro comum é instalar o suporte exatamente na largura do vão da janela. Mesmo com a cortina fechada, as laterais permanecem expostas. Para criar uma barreira real, a fixação deve exceder os limites do vão em 20 a 30 cm de cada lado, forçando o tecido contra a parede e bloqueando a entrada de luz.
O método de montagem define a vedação do contorno luminoso. A escolha técnica depende da altura do pé-direito e da arquitetura da janela.
Perfil de teto: É a opção mais eficaz para isolamento total. Com o trilho fixado diretamente no teto, o vão superior é eliminado, impedindo que a luz "salte" por cima do tecido.
Varão de parede: Exige ajuste preciso de profundidade. Quanto maior a distância entre o varão e a parede, maior a fresta. A instalação deve aproximar a barra da superfície da parede ao máximo, desde que o tecido não interfira em radiadores ou parapeitos.
|Tipo de Fixação
|Efeito Técnico no Quarto
|Trilho de teto
|Bloqueia totalmente a fresta superior.
|Varão de parede
|Exige maior avanço lateral e vertical para reduzir a passagem de luz.
Tecidos blackout são mais pesados que cortinas comuns, gerando maior carga estática e dinâmica nos suportes. O uso de buchas inadequadas causa a curvatura ou queda do varão com o tempo.
Para vedação absoluta, as extremidades das cortinas podem ser fixadas à parede com suportes magnéticos ou fitas adesivas. Isso evita que correntes de ar afastem o tecido, expondo o interior do quarto à luz.
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O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.