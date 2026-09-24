Por que a cortina blackout não veda a luz e como corrigir a instalação

Tecido blackout não garante escuridão total se a instalação estiver incorreta. O problema central são as "frestas de luz" nas laterais e no topo. Se o varão for instalado muito próximo à moldura ou tiver largura insuficiente, a luz penetra nos vãos, anulando a densidade do material.

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A mecânica da passagem de luz

A luz comporta-se como um fluido, ocupando qualquer espaço livre. Quando há folgas entre a cortina e a parede, cria-se um corredor óptico que projeta a luminosidade para o interior do quarto.

Um erro comum é instalar o suporte exatamente na largura do vão da janela. Mesmo com a cortina fechada, as laterais permanecem expostas. Para criar uma barreira real, a fixação deve exceder os limites do vão em 20 a 30 cm de cada lado, forçando o tecido contra a parede e bloqueando a entrada de luz.

Fixação: Teto vs Parede

O método de montagem define a vedação do contorno luminoso. A escolha técnica depende da altura do pé-direito e da arquitetura da janela.

Perfil de teto: É a opção mais eficaz para isolamento total. Com o trilho fixado diretamente no teto, o vão superior é eliminado, impedindo que a luz "salte" por cima do tecido.

Varão de parede: Exige ajuste preciso de profundidade. Quanto maior a distância entre o varão e a parede, maior a fresta. A instalação deve aproximar a barra da superfície da parede ao máximo, desde que o tecido não interfira em radiadores ou parapeitos.

Tipo de Fixação Efeito Técnico no Quarto Trilho de teto Bloqueia totalmente a fresta superior. Varão de parede Exige maior avanço lateral e vertical para reduzir a passagem de luz.

Algoritmo técnico para instalação de cortinas pesadas

Tecidos blackout são mais pesados que cortinas comuns, gerando maior carga estática e dinâmica nos suportes. O uso de buchas inadequadas causa a curvatura ou queda do varão com o tempo.

Marcação: Instale o suporte de 15 a 20 cm acima do limite superior da janela. A largura total da estrutura deve ser de 40 a 60 cm maior que a largura do vão.

Instale o suporte de 15 a 20 cm acima do limite superior da janela. A largura total da estrutura deve ser de 40 a 60 cm maior que a largura do vão. Escolha do fixador: Concreto: furadeira de impacto, broca de vídea e buchas de nylon. Drywall: buchas tipo "borboleta" ou fixação direta nos perfis metálicos (montantes).

Geometria: Use nível de bolha. Qualquer inclinação desloca o tecido para um dos lados, abrindo frestas.

Use nível de bolha. Qualquer inclinação desloca o tecido para um dos lados, abrindo frestas. Teste de carga: Após apertar os parafusos, verifique a estabilidade com um leve puxão antes de pendurar o tecido.

Após apertar os parafusos, verifique a estabilidade com um leve puxão antes de pendurar o tecido. Validação: Teste a vedação durante o dia. Se houver passagens de luz, ajuste a projeção dos suportes.

Para vedação absoluta, as extremidades das cortinas podem ser fixadas à parede com suportes magnéticos ou fitas adesivas. Isso evita que correntes de ar afastem o tecido, expondo o interior do quarto à luz.