Por que usar vinagre branco no lugar do amaciante recupera a absorção das toalhas

Vinagre branco de mesa pode substituir o amaciante industrial. Enquanto os produtos de supermercado criam uma película de surfactantes e fragrâncias sobre o tecido, o vinagre atua pela acidez, neutralizando e removendo resíduos alcalinos do sabão em pó que ficam presos nas fibras.
O erro mais comum é adicionar o vinagre no início do ciclo ou em excesso. Se misturado precocemente ao sabão, a acidez neutraliza o detergente, prejudicando a limpeza. O líquido deve ser colocado estritamente no compartimento do amaciante, garantindo que a máquina o libere apenas no enxágue final.
Dosagem para carga padrão (5 a 7 kg):
|Critério
|Amaciante
|Vinagre
|Ação na fibra
|Cria uma película superficial
|Remove resíduos químicos
|Absorção do tecido
|Diminui (especialmente em toalhas)
|Mantém ou restaura
|Impacto na máquina
|Pode favorecer a formação de lodo
|Limpa resíduos de sabão e calcário
|Odor
|Fragrâncias artificiais persistentes
|Evapora completamente ao secar
Odores: O cheiro de vinagre pode ser notado logo após a lavagem, mas desaparece totalmente assim que a roupa seca.
Componentes de borracha: Quando colocado no compartimento correto, o vinagre é diluído em litros de água. Essa baixa concentração não danifica as vedações ou mangueiras da máquina.
Restrição importante: Não utilize vinagre em peças com alto teor de elastano ou borracha natural. A exposição frequente ao ácido pode comprometer a elasticidade de elásticos finos. Evite o método em roupas íntimas e trajes de banho.
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