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Por que usar vinagre branco no lugar do amaciante recupera a absorção das toalhas

Casa & Imóveis

Vinagre branco de mesa pode substituir o amaciante industrial. Enquanto os produtos de supermercado criam uma película de surfactantes e fragrâncias sobre o tecido, o vinagre atua pela acidez, neutralizando e removendo resíduos alcalinos do sabão em pó que ficam presos nas fibras.

Девушка выводит пятно с ткани
Photo: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain
Девушка выводит пятно с ткани

Como aplicar na lavagem

O erro mais comum é adicionar o vinagre no início do ciclo ou em excesso. Se misturado precocemente ao sabão, a acidez neutraliza o detergente, prejudicando a limpeza. O líquido deve ser colocado estritamente no compartimento do amaciante, garantindo que a máquina o libere apenas no enxágue final.

Dosagem para carga padrão (5 a 7 kg):

  • Lavagem comum: 1 a 2 colheres de sopa (15-30 ml) de vinagre puro.
  • Roupas esportivas ou com odores fortes: até 50 ml.
  • Solução diluída: 50 ml da mistura (proporção 1:1 de vinagre e água).

Efeitos práticos nos materiais e na máquina

  • Absorção: Toalhas e tecidos de felpa recuperam a capacidade de absorver água. Amaciantes comuns obstruem as fibras; o vinagre as libera.
  • Cor: Tecidos escuros e pretos mantêm a intensidade por mais tempo, pois a solução elimina os resíduos de sabão que deixam a roupa com aspecto acinzentado.
  • Manutenção: O uso regular reduz a formação de calcário e o acúmulo de resíduos de sabão no tambor e nas mangueiras de drenagem.

Comparativo: Amaciante vs. Vinagre

Critério Amaciante Vinagre
Ação na fibra Cria uma película superficial Remove resíduos químicos
Absorção do tecido Diminui (especialmente em toalhas) Mantém ou restaura
Impacto na máquina Pode favorecer a formação de lodo Limpa resíduos de sabão e calcário
Odor Fragrâncias artificiais persistentes Evapora completamente ao secar

Limites e riscos

Odores: O cheiro de vinagre pode ser notado logo após a lavagem, mas desaparece totalmente assim que a roupa seca.

Componentes de borracha: Quando colocado no compartimento correto, o vinagre é diluído em litros de água. Essa baixa concentração não danifica as vedações ou mangueiras da máquina.

Restrição importante: Não utilize vinagre em peças com alto teor de elastano ou borracha natural. A exposição frequente ao ácido pode comprometer a elasticidade de elásticos finos. Evite o método em roupas íntimas e trajes de banho.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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