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Moeda sobre gelo no freezer revela se houve queda de energia prolongada durante viagem

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Quem viaja por longos períodos corre o risco de ter a energia elétrica cortada em casa. O problema é que, se o freezer desligar e depois voltar a funcionar, os alimentos podem descongelar e recongelar. Visualmente, é impossível saber se a comida passou por temperaturas perigosas, o que aumenta o risco de intoxicação alimentar.

Таяние льда в морозильной камере
Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Таяние льда в морозильной камере

Para monitorar isso sem gastar com sensores ou sistemas de automação, existe um método mecânico simples:

  1. Encha um pote plástico com água e coloque no freezer até congelar completamente.
  2. Coloque uma moeda sobre a superfície do gelo.
  3. Mantenha o pote no freezer durante a sua ausência.

Ao voltar, a posição da moeda indica a segurança dos alimentos:

  • Moeda no topo: a temperatura permaneceu estável e os produtos estão seguros.
  • Moeda afundada ou no fundo: houve uma queda de energia prolongada. O gelo derreteu, a moeda desceu e, quando a luz voltou, a água congelou novamente com a moeda presa abaixo da superfície.

Se a moeda afundou, descarte todos os congelados. Mesmo que a aparência e o cheiro pareçam normais, a quebra da cadeia de frio torna o consumo arriscado. O método é especialmente útil em viagens durante o verão ou em épocas de tempestades, quando as quedas de luz são mais comuns.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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