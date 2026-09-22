Moeda sobre gelo no freezer revela se houve queda de energia prolongada durante viagem

Quem viaja por longos períodos corre o risco de ter a energia elétrica cortada em casa. O problema é que, se o freezer desligar e depois voltar a funcionar, os alimentos podem descongelar e recongelar. Visualmente, é impossível saber se a comida passou por temperaturas perigosas, o que aumenta o risco de intoxicação alimentar.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Таяние льда в морозильной камере

Para monitorar isso sem gastar com sensores ou sistemas de automação, existe um método mecânico simples:

Encha um pote plástico com água e coloque no freezer até congelar completamente. Coloque uma moeda sobre a superfície do gelo. Mantenha o pote no freezer durante a sua ausência.

Ao voltar, a posição da moeda indica a segurança dos alimentos:

Moeda no topo: a temperatura permaneceu estável e os produtos estão seguros.

a temperatura permaneceu estável e os produtos estão seguros. Moeda afundada ou no fundo: houve uma queda de energia prolongada. O gelo derreteu, a moeda desceu e, quando a luz voltou, a água congelou novamente com a moeda presa abaixo da superfície.

Se a moeda afundou, descarte todos os congelados. Mesmo que a aparência e o cheiro pareçam normais, a quebra da cadeia de frio torna o consumo arriscado. O método é especialmente útil em viagens durante o verão ou em épocas de tempestades, quando as quedas de luz são mais comuns.