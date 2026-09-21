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Técnicas de reparo local no linóleo: como agir em cada tipo de dano

Casa & Imóveis

Reparos pontuais no linóleo evitam a substituição de todo o piso do ambiente. A técnica escolhida depende da profundidade do dano: cortes simples, riscos profundos ou a perda de fragmentos do material. Corrigir a falha rapidamente impede que a umidade penetre sob a camada protetora, o que é determinante para a vida útil dos revestimentos modernos.

уход за линолеумом
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
уход за линолеумом

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Técnicas de recuperação local

Em caso de rasgos onde o material permanece no lugar, o fragmento deve ser reposicionado com precisão. Para cortes, a limpeza da poeira nas bordas é obrigatória antes de pressionar as partes contra a base. Para evitar o acúmulo de sujeira nas juntas, a vedação com compostos específicos é a etapa final do processo.

Riscos profundos ou cavidades são tratados com mastiques de reparo. Após o preenchimento, aguarda-se a cura total do produto para então lixar o excesso com lixa de grão fino. Vale notar que, mesmo com a limpeza correta e o controle da temperatura da água, massas de cor única podem contrastar com desenhos complexos do piso.

"A prioridade no reparo do linóleo é fixar as bordas para bloquear a entrada de água, evitando a deterioração do contrapiso. Colas de baixa qualidade para remendos costumam causar bolhas no revestimento em poucos meses", afirma Andrey Lakin, especialista em revestimentos.

Escolha de materiais

Para unir as bordas de um corte, utiliza-se a técnica de "solda a frio". A escolha do adesivo deve seguir as características do material:

  • Tipo C: indicado para juntas largas.
  • Tipo A: para conexões justas e precisas.
  • Tipo T: específico para linóleos com base têxtil.
Tipo de defeito Método de recuperação
Corte ou rasgo Colagem com solda a frio
Descolamento parcial (aba) Limpeza da base e colagem
Cavidade ou queimadura Preenchimento com mastique ou couro líquido
Rasgo extenso Inserção de remendo seguindo o padrão

"Remover manchas e restaurar a estrutura são processos distintos. Aplicar qualquer composto em um furo é arriscado, pois a química de colas incompatíveis pode dissolver a camada de verniz protetor", alerta Nina Zakharova, especialista em manutenção doméstica.

Queimaduras superficiais podem ser tratadas com couro líquido, aplicado em camadas graduais até preencher a falha. Para danos maiores, a única solução é o remendo, que exige a exata concordância do desenho para minimizar a visibilidade da emenda.

"O regime de temperatura na limpeza pós-reparo é crítico. Água excessivamente quente pode amolecer o composto de reparo, acelerando sua degradação", explica Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional.

Ter sobras do mesmo lote de instalação facilita a criação de remendos invisíveis, tornando útil a prática de armazenar recortes de linóleo.

Perguntas frequentes

É possível tapar furos de móveis com cola comum?
Não. Colas comuns não garantem a estanqueidade nem a resistência ao cisalhamento. Recomenda-se a solda a frio.

Por que o remendo continua visível?
Geralmente por incompatibilidade de cor ou desalinhamento do desenho. Em pisos com padrões complexos, a camuflagem total é difícil.

É necessário usar peso sobre a área reparada?
Sim. Fragmentos colados devem ser fixados sob pressão até a cura total da cola para evitar que as bordas se afastem.

O que fazer se o piso formar ondas após o reparo?
Isso indica excesso de cola ou falha na limpeza da base. É necessário verificar a aderência do material ao contrapiso.

Leia também:
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Revisão técnica: Andrey Lakin, Nina Zakharova, Mikhail Dyakonov.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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