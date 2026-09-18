O passo simples após a lavagem que reduz a necessidade de passar roupa

Многие тратят время на глажку только потому, что допускают ошибки при извлечении белья из машинки и его развешивании. Если изменить подход к сушке, можно свести использование утюга к минимуму, сохранив структуру ткани.

Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина стирает одежду

Почему одежда мнется

Складки фиксируются в двух случаях: когда мокрые вещи долго лежат сбитыми в барабане или когда их неправильно развешивают. Если волокна пересыхают в скомканном состоянии, образуются глубокие заломы.

Первое правило — доставать белье сразу после завершения цикла. Если вещи пролежат в барабане больше часа, расправить их будет сложно. Перед тем как повесить вещь, ее нужно энергично встряхнуть. Это механическое воздействие расправляет нити, и ткань высыхает ровнее.

"Встряхивание вещей сразу после стирки — база. Это снимает напряжение с нитей ткани, что делает последующую глажку либо ненужной, либо минимальной", — поясняет Михаил Дьяконов, специалист по профессиональной уборке.

Техника сушки без заломов

Для каждого типа одежды есть свои правила:

Рубашки и блузки: только на плечиках. Важно застегнуть все пуговицы, чтобы воротник и планка не деформировались.

только на плечиках. Важно застегнуть все пуговицы, чтобы воротник и планка не деформировались. Брюки и джинсы: лучше подвешивать за пояс. Чтобы избежать следов от перекладин, используйте широкие плечики или поролоновые накладки — они распределяют вес ткани равномерно.

лучше подвешивать за пояс. Чтобы избежать следов от перекладин, используйте широкие плечики или поролоновые накладки — они распределяют вес ткани равномерно. Постельное белье: пододеяльники стоит вывернуть наизнанку и застегнуть. Развешивайте их в развернутом виде без "гармошки", чтобы воздух свободно циркулировал между слоями.

пододеяльники стоит вывернуть наизнанку и застегнуть. Развешивайте их в развернутом виде без "гармошки", чтобы воздух свободно циркулировал между слоями. Трикотаж (свитеры, водолазки): вешать их нельзя. Под тяжестью воды ткань вытягивается и теряет форму. Только горизонтальная сушка на полотенце.

"При полоскании хлопка и льна можно добавить уксус. Он смягчает ткань и помогает волокнам занять правильное положение при сушке, а запах полностью исчезает при испарении воды", — отмечает специалист по домашнему хозяйству Нина Захарова.

Тип изделия Метод сушки Рубашки, блузки На плечиках, застегнутые Брюки, джинсы За пояс, штанинами вниз Постельное белье Развернуто, без наслоений Трикотаж Горизонтально на полотенце

Неправильная сушка влияет не только на внешний вид, но и на износ. Если вещь постоянно растягивается из-за неверного подвеса, она придет в негодность быстрее, независимо от качества ткани, предупреждает специалист по организации пространства Марина Киселёва.

Ответы на вопросы

Можно заменить уксус кондиционером?

Да, но промышленные средства часто оставляют на волокнах пленку, из-за чего ткань хуже впитывает влагу.

Почему на джинсах остаются следы от прищепок?

Прищепка создает точечное давление на мокрую ткань. Чтобы этого избежать, используйте широкие мягкие плечики.

Зачем выворачивать постельное белье?

Это защищает лицевую сторону от пыли, выгорания на солнце и заломов от прутьев сушилки.

Что делать при высокой влажности в квартире?

Перед тем как развесить вещи, промокните их махровым полотенцем, чтобы убрать лишнюю воду, и обязательно проветривайте комнату.