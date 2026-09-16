Limpeza a seco: a propriedade do nylon que evita que a poeira se espalhe

Меia velha meia-calça de nylon pode substituir acessórios caros para mops, removendo poeira e pelos de superfícies lisas sem deixar fiapos ou manchas. A base desse método é a eletricidade estática: o material sintético atrai partículas minúsculas que panos comuns costumam apenas empurrar de um lado para o outro.
A principal propriedade do nylon é a capacidade de acumular carga estática durante o movimento. Ao deslizar pelo piso, o tecido atrai e retém cabelos, pelos de pets e poeira fina dentro de sua estrutura. Isso permite a limpeza de partículas pequenas sem a necessidade de produtos químicos agressivos, o que é útil para quem tem alergias ou pisos sensíveis.
Para a adaptação, utilize uma meia de nylon limpa, de densidade média e sem rasgos. Estique-a firmemente sobre a parte plana do mop. É fundamental que não fiquem dobras, pois elas podem criar listras no chão durante a passagem.
A meia deve estar totalmente limpa; resíduos de gordura ou suor anulam o efeito eletrostático. O processo de limpeza segue esta ordem:
O nylon é indicado para laminados e tacos por não causar micro-riscos, ao contrário de esponjas abrasivas.
Além do chão, a técnica funciona em superfícies estreitas e difíceis:
Atenção: evite combinar este método com produtos abrasivos (como bicarbonato de sódio) em superfícies delicadas para não danificar o acabamento do material.
Posso usar meias com furos?
Não. Danos no tecido podem causar riscos em pisos delicados.
Meias de algodão funcionam?
Não. O algodão não gera a eletricidade estática necessária para atrair a poeira.
Quando trocar a meia?
Sempre que notar que ela saturou de sujeira. Caso contrário, você apenas espalhará a gordura pela casa.
Precisa de química?
Para a remoção de poeira, não. O efeito é físico, reduzindo a dependência de solventes e detergentes.
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