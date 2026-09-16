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Limpeza a seco: a propriedade do nylon que evita que a poeira se espalhe

Casa & Imóveis

Меia velha meia-calça de nylon pode substituir acessórios caros para mops, removendo poeira e pelos de superfícies lisas sem deixar fiapos ou manchas. A base desse método é a eletricidade estática: o material sintético atrai partículas minúsculas que panos comuns costumam apenas empurrar de um lado para o outro.

Уборка в квартире
Photo: Freepik by rawpixel.com
Уборка в квартире

Por que o nylon funciona

A principal propriedade do nylon é a capacidade de acumular carga estática durante o movimento. Ao deslizar pelo piso, o tecido atrai e retém cabelos, pelos de pets e poeira fina dentro de sua estrutura. Isso permite a limpeza de partículas pequenas sem a necessidade de produtos químicos agressivos, o que é útil para quem tem alergias ou pisos sensíveis.

Como montar e utilizar

Para a adaptação, utilize uma meia de nylon limpa, de densidade média e sem rasgos. Estique-a firmemente sobre a parte plana do mop. É fundamental que não fiquem dobras, pois elas podem criar listras no chão durante a passagem.

A meia deve estar totalmente limpa; resíduos de gordura ou suor anulam o efeito eletrostático. O processo de limpeza segue esta ordem:

  1. Limpeza a seco: Passe a meia para coletar a poeira e os pelos por meio da estática.
  2. Limpeza úmida: Utilize a meia levemente umedecida para remover manchas superficiais.

O nylon é indicado para laminados e tacos por não causar micro-riscos, ao contrário de esponjas abrasivas.

Onde aplicar no ambiente

Além do chão, a técnica funciona em superfícies estreitas e difíceis:

  • Laminados e tacos: Passagem a seco ou levemente úmida.
  • Persianas e rodapés: Encaixar a meia em escovas planas.
  • Tapetes: Coleta de pelos com a meia levemente úmida.
  • Vidros: Finalização com nylon úmido para evitar manchas.

Atenção: evite combinar este método com produtos abrasivos (como bicarbonato de sódio) em superfícies delicadas para não danificar o acabamento do material.

Perguntas frequentes

Posso usar meias com furos?
Não. Danos no tecido podem causar riscos em pisos delicados.

Meias de algodão funcionam?
Não. O algodão não gera a eletricidade estática necessária para atrair a poeira.

Quando trocar a meia?
Sempre que notar que ela saturou de sujeira. Caso contrário, você apenas espalhará a gordura pela casa.

Precisa de química?
Para a remoção de poeira, não. O efeito é físico, reduzindo a dependência de solventes e detergentes.

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