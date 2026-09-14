Os cantos tortos podem arruinar toda a sua renovação: segredos para aplicar papel de parede na perfeição, sem vincos ou fissuras

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As dobras, o descascamento e as juntas tortas nos cantos de uma divisão não são o resultado de trabalho "manual", mas sim a consequência de uma violação das leis da física do processo. Um erro na preparação da superfície ou a escolha inadequada da composição pode tornar inútil até um material dispendioso. Para garantir um canto coeso, é necessário considerar a geometria do substrato e a mecânica da adesão.

Operário, reparação
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Operário, reparação

Geometria da Parede: Porque é que o Substrato é Fundamental

Uma camada decorativa não corrige a curvatura das paredes. Se um canto estiver amassado ou "inclinado", aparecerão defeitos ocultos na preparação como dobras e bolhas.

A superfície é limpa da camada antiga e nivelada com massa de arranque e acabamento. Duas demãos de primário são essenciais: criam uma barreira que impede a parede de absorver a humidade do adesivo demasiado depressa, garantindo uma aderência uniforme.

"Não se pode tentar corrigir um canto torto utilizando a espessura da camada de adesivo. Se o desvio vertical for superior a 10 mm, é mais fácil instalar gesso cartonado e criar uma base nivelada para o acabamento", explica o engenheiro civil Aleksey Tikhonov.

Ferramentas e Seleção de Materiais

Para instalações complexas, o revestimento não tecido é a melhor opção. Não encolhe ao secar e é mais resistente do que o papel, que se rasga quando está molhado. A principal vantagem do revestimento não tecido é a possibilidade de aplicar o adesivo diretamente na parede, permitindo um posicionamento mais preciso do revestimento no canto.

Kit de trabalho: espátula de plástico, rolo, nível de bolha e x-ato com lâminas substituíveis. Para pressionar o material nos cantos, utilize um rolo de borracha estreito — segura a borda com firmeza sem danificar a superfície.

"Quando as emendas do papel de parede se separam, é geralmente devido à utilização de adesivo inadequado ou a uma tensão excessiva no papel. Com o papel de parede não tecido, é importante respeitar o tempo de cura do adesivo especificado nas instruções", observa o instalador de acabamentos Sergey Ryabov.

Mecânica da Colagem de Cantos

Para quem faz as suas próprias reformas, o método de "sobreposição" é mais fiável. A primeira tira é colocada na parede adjacente com uma folga de 2 a 3 cm. Após a secagem, a segunda tira é colada sobre a primeira.

De seguida, utilizando uma régua de metal e um x-ato, faz-se um corte através das duas camadas. O excesso de tira é removido e a junta é pressionada com um rolo. O método de "encaixe reto" exige um ângulo perfeito de 90 graus e uma elevada precisão, caso contrário o risco de separação das arestas aumenta.

Critérios: Método de Sobreposição: Método de Encaixe Reto
Dificuldade: Média a Alta
Requisitos da Parede: Pequenas tolerâncias são aceitáveis. Ângulo ideal: 90°
Risco de desalinhamento: Mínimo. Alto se a parede estiver empenada.

"O corte no teto ou no rodapé só deve ser feito após a secagem completa da cola. Se o material for cortado ainda húmido, a borda desfiará e a junta ficará visível", alerta a designer de interiores Anna Karpova.

Perguntas Frequentes

As correntes de ar afetam a aplicação?

Sim. Correntes de ar nas primeiras 48 horas aceleram a secagem da cola, fazendo com que as bordas se descole nos cantos.

Porquê começar pela janela?

Esta direção permite que a luz natural incida de forma a que as juntas sejam menos visíveis.

O que fazer se as paredes forem muito irregulares?

Se as paredes forem muito irregulares, é melhor utilizar papel de parede líquido ou gesso decorativo, que disfarçam as imperfeições da superfície.

É possível aplicar papel de parede sozinho?

Sim, mas é mais fácil controlar o alinhamento vertical e alisar as folhas com duas pessoas, o que evita as rugas.

A aplicação de papel de parede pode ser um desafio: que tipo de acabamento escolher no sul da Europa para climas húmidos?
O legado do passado cresceu literalmente nas rochas: os proprietários de uma casa de campo fizeram uma experiência ousada para o exterior.

Crítica especializada: Aleksey Tikhonov — engenheiro civil, Sergey Ryabov — acabador, Anna Karpova — designer de interiores

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Author`s name Petr Ermilin
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