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Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem

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Adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio ao tambor da máquina de lavar roupa ajuda a restaurar a suavidade da roupa de cama. Este método atua neutralizando os sais da água dura e removendo os resíduos de detergente, que podem deixar as fibras do tecido ásperas. Isto permite refrescar a sua roupa de cama e eliminar odores sem utilizar produtos químicos caros.

lavagem
Photo: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Porque é que as roupas de cama ficam ásperas?

Os tecidos perdem a sua suavidade por três motivos. Em primeiro lugar, o controlo inadequado da temperatura destrói as fibras. Em segundo lugar, a água dura: os sais de cálcio e magnésio reagem com o detergente, formando um resíduo no tecido. Em terceiro lugar, o excesso de detergente, que não é completamente enxaguado, pode causar problemas.

O uso de amaciadores de roupa comerciais geralmente apenas mascara o problema. Criam uma película polimérica pegajosa na superfície do tecido. Isto cria uma sensação escorregadia, mas obstrui as fibras, prejudicando a respirabilidade e as propriedades higroscópicas do tecido.

Como atua o bicarbonato de sódio?

O bicarbonato de sódio atua como amaciador de roupa. Liga-se aos iões de cálcio e magnésio, impedindo que se depositem nos tecidos. Ao contrário dos amaciadores de roupa, o bicarbonato de sódio não deixa película.

Quando adicionado à lavagem, o bicarbonato de sódio ajuda a remover os resíduos de detergente, mesmo em tecidos grossos. Tem também um ligeiro efeito branqueador, útil para lençóis brancos, mas não danifica a estrutura da fibra como o cloro.

Instruções de utilização:

Adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio diretamente no tambor antes de iniciar o ciclo. Se preferir um aroma, adicione algumas gotas de óleo essencial no compartimento do amaciador em vez de amaciador.

Parâmetro: Amaciadores de roupa: Bicarbonato de sódio
Mecanismo: Cria uma película sobre o tecido; Neutraliza os sais de dureza
Segurança: Risco de alergias a fragrâncias: Hipoalergénico
Resultado: Disfarça a secura; Restaura a suavidade natural
Custo: Elevado (mínimo)

Se a sua roupa ainda estiver áspera, verifique se o compartimento do detergente da máquina de lavar roupa está limpo. Os resíduos de detergente antigos no compartimento podem ser transferidos para o tecido durante cada ciclo.

Limitações importantes
Nódoas: O bicarbonato de sódio refresca os tecidos, mas não substitui os produtos de remoção de nódoas para nódoas difíceis.

Método: Não utilize o micro-ondas para limpeza a quente, pois irá danificar os tecidos.

Instruções: É melhor adicionar o bicarbonato de sódio diretamente no tambor da máquina de lavar roupa, em vez da gaveta, para que comece a atuar imediatamente.

Este método é seguro para tecidos coloridos e ajuda a preservar a saturação da cor e a estrutura do material.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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