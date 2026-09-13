Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Vaso sanitário com manchas amareladas: a solução simples que evita produtos caros
Pesquisadores de São Petersburgo criam simulador ativo para redes de metrô
Um erro fatal do sistema imunitário: a súbita semelhança entre o sangue e a carne levou a consequências perigosas.
Neogourmandismo na perfumaria: como a doçura da baunilha se combina com o fumo e o sal
Tarte de maçã com massa de leite: nunca experimentou uma sobremesa tão sumarenta
Rússia amplia incentivos financeiros para fixar profissionais da cultura em zonas rurais
Espanha restitui a cidadania a saarauí em plenos preparativos para a visita do presidente argelino
Porto de San Pedro muda foco para importações e mira hegemonia logística na Costa do Marfim
A lã de ovelha deixou de ser lixo: os novos equipamentos em Tuva transformaram radicalmente o mercado local

Mármore flexível em corredores: como a cor e a luz alteram a percepção do espaço

Casa & Imóveis

Mármore flexível surge como alternativa aos papéis de parede convencionais em corredores, permitindo a renovação do ambiente sem a necessidade de obras estruturais. O material, composto por uma camada fina que imita a textura da pedra, pode ser aplicado em paredes inteiras ou apenas em zonas específicas para criar um ponto focal decorativo.

Узкий коридор
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Узкий коридор

Vantagens para a zona de entrada

A área da porta de entrada sofre maior desgaste: a pintura e os revestimentos sujam e desgastam mais rápido devido ao fluxo constante. A textura pétrea reduz a necessidade de manutenções frequentes, comuns em papéis de parede.

O material funciona bem ao redor de espelhos, em nichos ou como parede de destaque. A escolha da cor impacta a percepção do espaço: tons claros com veios sutis ampliam ambientes compactos, enquanto cores escuras devem ser usadas com moderação para não estreitar visualmente o corredor.

"Revestimentos texturizados na entrada exigem planejamento de iluminação. Spots direcionados ou arandelas ressaltam o relevo do material, criando o jogo de sombras necessário para a profundidade", explica a arquiteta Anastasiya Kuznetsova.

Montagem e alinhamento: a mecânica do processo

A instalação segue uma sequência rigorosa: limpeza de poeira, nivelamento da superfície e aplicação de primer. Para garantir a continuidade do padrão, as folhas devem ser organizadas no chão antes da colagem, permitindo o ajuste preciso dos veios da pedra.

Falhas na junção das peças tornam as emendas visíveis, quebrando a ilusão de uma peça única de mármore. Além disso, a instalação de sistemas de armazenamento próximos ao revestimento exige cuidado redobrado com as fixações para não rasgar a camada decorativa.

"O risco principal no mármore flexível é o desalinhamento do desenho nas emendas. Após a secagem da cola, a correção é impossível. A prova seca no chão é obrigatória", alerta o acabamentista Sergey Ryabov.

Guia rápido de instalação

  • Preparação: Limpeza, nivelamento e aplicação de primer.
  • Aplicação: Pré-montagem no chão e uso de adesivo conforme manual do fabricante.
  • Acabamento: Iluminação direcional para destacar a textura.
  • Compra: Verificação de lotes e fotos reais do material.

Manutenção e cuidados

A limpeza depende do acabamento final. Superfícies brilhantes evidenciam manchas e marcas de dedos. É proibido o uso de solventes ou produtos abrasivos; a recomendação é utilizar apenas um pano úmido e macio. Vale lembrar que a posição de superfícies reflexivas próximas ao mármore pode alterar a geometria visual do corredor.

"É preciso entender a composição química do produto. Antes de qualquer limpeza úmida, verifique se o verniz ou a impregnação do mármore é resistente ao produto escolhido", pontua Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.

Perguntas frequentes

Pode ser colado em paredes irregulares?
Não. A superfície deve estar nivelada, caso contrário, as emendas ficarão desalinhadas.

A diferença entre lotes influencia?
Sim. A tonalidade da pedra varia entre produções. Recomenda-se comprar todo o volume em um único lote.

Qual cola utilizar?
Exclusivamente o adesivo indicado pelo fabricante para aquele modelo específico de revestimento.

Resiste a alta umidade?
Depende da composição do material. É essencial consultar a ficha técnica do produto para validar o uso em áreas úmidas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
Mulher
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero
Carros
Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Fitness
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Mais populares
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?

A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.

Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
últimos materiais
Pesquisadores de São Petersburgo criam simulador ativo para redes de metrô
Um erro fatal do sistema imunitário: a súbita semelhança entre o sangue e a carne levou a consequências perigosas.
Neogourmandismo na perfumaria: como a doçura da baunilha se combina com o fumo e o sal
Tarte de maçã com massa de leite: nunca experimentou uma sobremesa tão sumarenta
Rússia amplia incentivos financeiros para fixar profissionais da cultura em zonas rurais
Espanha restitui a cidadania a saarauí em plenos preparativos para a visita do presidente argelino
Porto de San Pedro muda foco para importações e mira hegemonia logística na Costa do Marfim
A lã de ovelha deixou de ser lixo: os novos equipamentos em Tuva transformaram radicalmente o mercado local
Empresas do Extremo Oriente Russo podem acessar empréstimos após perdas na Wildberries
Futebol feminino em Portugal: número de jogadoras profissionais quase duplica em cinco anos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.