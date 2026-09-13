Piso autonivelante: a diferença entre epóxi e poliuretano que evita trincas no futuro

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Casa & Imóveis

Piso autonivelante cria uma camada monolítica sem emendas, eliminando irregularidades da base e gerando uma barreira contra umidade. O resultado final depende de dois fatores críticos: o estado da base de concreto e a precisão na mistura dos componentes.

Теплый пол
Photo: commons.wikimedia.org by Lacrus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Теплый пол

Escolha do sistema polimérico

O termo "piso autonivelante" é amplo. Misturas cimentícias servem apenas para a preparação bruta, mascarando a umidade da base, mas não funcionam como acabamento. Para a camada final, utilizam-se resinas epóxi ou poliuretano.

O sistema epóxi forma uma camada rígida e resistente a produtos químicos e água. É indicado para áreas de alto tráfego, como corredores e áreas técnicas. O ponto fraco é a rigidez: a falta de elasticidade torna o material vulnerável a impactos fortes, que podem causar trincas.

"Resinas epóxi não são elásticas. Se a base sofrer qualquer deformação, o revestimento trinca. Já os análogos poliméricos são mais flexíveis", explica o engenheiro civil Aleksey Tikhonov.

Sistemas de poliuretano mantêm a elasticidade após a cura, absorvendo vibrações e pequenas movimentações da estrutura. Apesar do custo mais elevado, são a melhor opção para áreas residenciais.

Antes da compra, é fundamental checar a composição química no manual do fabricante. A praticidade e a segurança em quartos e dormitórios infantis dependem de formulações adequadas para ambientes fechados.

Preparação da base e correção de falhas

A aderência do piso depende da limpeza do concreto. É preciso remover óleos, restos de tinta e poeira. Trechos instáveis da base devem ser demolidos, enquanto fissuras precisam de abertura e reparo prévio.

Tentar corrigir desníveis acentuados usando apenas a camada decorativa fina resulta em desgaste irregular do material a longo prazo.

"Se a umidade da base estiver acima do limite, o piso apresentará bolhas ou descolamento. O uso do higrômetro para medição é uma etapa obrigatória de controle", afirma o especialista em revestimentos Andrey Lakin.

Técnica de aplicação e riscos

A mistura é aplicada em faixas, distribuída com rodo e finalizada com o rolo agulha (desaerador) para eliminar bolhas de ar.

As proporções do fabricante devem ser seguidas à risca. Adicionar água para tornar a mistura mais fluida destrói a estrutura química do produto. Em salas grandes, a aplicação deve ser feita por duas pessoas para garantir o fluxo contínuo da mistura e evitar marcas de emendas.

As juntas de dilatação do edifício devem ser preservadas; jamais devem ser bloqueadas por uma camada monolítica. Essas juntas são replicadas no acabamento e preenchidas com selante elástico. O uso de soluções improvisadas no lugar de selantes profissionais é inadmissível.

Parâmetro Características
Piso Epóxi Alta rigidez, resistência química
Piso Poliuretano Elasticidade, resistência a vibrações
Controle de Umidade Obrigatório antes do primer
Manutenção Evitar erros na limpeza úmida

"O ambiente só deve ser utilizado após a polimerização completa. Mesmo que seja possível caminhar sobre o piso após 24 horas, os processos químicos internos ainda estão em curso", alerta o especialista em manutenção residencial Ilya Kondratyev.

Perguntas Frequentes

É possível diluir a mistura que engrossou com água?
Não. Isso altera a química do produto e reduz a resistência mecânica do piso.

Como preparar a base de madeira?
É necessário garantir a imobilidade total das tábuas. Qualquer movimentação da madeira romperá a camada autonivelante.

Por que surgem bolhas na superfície?
Geralmente é sinal de umidade excessiva no concreto ou falha no uso do rolo agulha.

Quando posso colocar os móveis?
Apenas após a cura total, conforme o prazo indicado na ficha técnica de cada produto.

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Verificação técnica: Aleksey Tikhonov — engenheiro civil, Andrey Lakin — especialista em revestimentos, Ilya Kondratyev — especialista em manutenção residencial

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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