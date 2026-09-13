Uma ameaça oculta no tambor: as consequências da negligência levam a reparações dispendiosas no equipamento

Aquele cheiro estranho que vem da máquina de lavar costuma ser confundido com defeito técnico ou falta de higiene no tambor. Mas, se você já limpou a borracha e a gaveta de sabão e o odor persiste — ou se as roupas saem encharcadas — o problema provavelmente não é a máquina, mas dois hábitos comuns: exagerar no sabão e lotar o tambor.

Photo: Freepik by Designed by Freepik máquina de lavar roupa

O problema do excesso de produto

Usar sabão concentrado além da conta cria uma camada de resíduo viscoso. Essa "gosma" se acumula nos tubos internos e nas dobras da borracha de vedação, servindo de banquete para bactérias e mofo. É esse ecossistema que gera o mau cheiro.

O resultado do excesso de química é triplo:

Nas roupas: as fibras ficam rígidas e ásperas.

as fibras ficam rígidas e ásperas. Na lavagem: a espuma excessiva reduz o atrito entre as peças, o que impede a remoção eficiente da sujeira.

a espuma excessiva reduz o atrito entre as peças, o que impede a remoção eficiente da sujeira. No aparelho: máquinas com ciclos de economia de água (HE) são mais propensas ao acúmulo desse resíduo por usarem menos volume de líquido para enxaguar.

O risco da sobrecarga

Encher a máquina até a boca piora tudo. Sem espaço para se movimentarem, as roupas não são lavadas corretamente. Além disso, o desequilíbrio da carga impede que o tambor atinja a rotação máxima na centrifugação. A máquina reduz a velocidade automaticamente, o enxágue falha e a roupa sai molhada.

Como acertar na dose

Não existe medida única, pois tudo depende da quantidade de roupa, do nível de sujeira e da dureza da água. O caminho mais seguro é:

Comece pelo mínimo: use a menor dose indicada pelo fabricante na embalagem (geralmente a primeira marca do copo medidor ou uma cápsula).

use a menor dose indicada pelo fabricante na embalagem (geralmente a primeira marca do copo medidor ou uma cápsula). Ajuste pela água: se a água da sua região for "dura" (rica em minerais), prefira sabão líquido e aumente a dose gradualmente até a roupa ficar limpa.

se a água da sua região for "dura" (rica em minerais), prefira sabão líquido e aumente a dose gradualmente até a roupa ficar limpa. Cuidado com a falta: sabão demais é ruim, mas de menos não remove a gordura da pele e o suor, fazendo com que a sujeira volte para o tecido.

Plano de resgate para máquinas com odor

Se o cheiro já se instalou, apenas girar o tambor não resolve. É preciso atacar os focos:

Gaveta: remova e lave completamente o compartimento de sabão para tirar todos os resíduos químicos.

remova e lave completamente o compartimento de sabão para tirar todos os resíduos químicos. Lavagem profunda: execute um ciclo vazio na temperatura máxima usando um produto antibacteriano específico para máquinas de lavar.

execute um ciclo vazio na temperatura máxima usando um produto antibacteriano específico para máquinas de lavar. Check-up da borracha: inspecione a vedação. Se a borracha estiver amarelada, deformada ou com cheiro que não sai com a limpeza, a substituição da peça é a única saída.

inspecione a vedação. Se a borracha estiver amarelada, deformada ou com cheiro que não sai com a limpeza, a substituição da peça é a única saída. Relavagem: roupas que pegaram o odor devem ser lavadas novamente com a dose mínima de sabão para eliminar os resíduos antigos.

Você saberá que funcionou quando abrir a porta da máquina e não sentir cheiro forte, e quando as roupas saírem com a umidade correta após a centrifugação. O segredo para não ter que repetir isso é abandonar o "olhômetro" e seguir a medida exata do fabricante.