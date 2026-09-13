Uma ameaça oculta no tambor: as consequências da negligência levam a reparações dispendiosas no equipamento

Aquele cheiro estranho que vem da máquina de lavar costuma ser confundido com defeito técnico ou falta de higiene no tambor. Mas, se você já limpou a borracha e a gaveta de sabão e o odor persiste — ou se as roupas saem encharcadas — o problema provavelmente não é a máquina, mas dois hábitos comuns: exagerar no sabão e lotar o tambor.
O problema do excesso de produto
Usar sabão concentrado além da conta cria uma camada de resíduo viscoso. Essa "gosma" se acumula nos tubos internos e nas dobras da borracha de vedação, servindo de banquete para bactérias e mofo. É esse ecossistema que gera o mau cheiro.
O resultado do excesso de química é triplo:
O risco da sobrecarga
Encher a máquina até a boca piora tudo. Sem espaço para se movimentarem, as roupas não são lavadas corretamente. Além disso, o desequilíbrio da carga impede que o tambor atinja a rotação máxima na centrifugação. A máquina reduz a velocidade automaticamente, o enxágue falha e a roupa sai molhada.
Como acertar na dose
Não existe medida única, pois tudo depende da quantidade de roupa, do nível de sujeira e da dureza da água. O caminho mais seguro é:
Plano de resgate para máquinas com odor
Se o cheiro já se instalou, apenas girar o tambor não resolve. É preciso atacar os focos:
Você saberá que funcionou quando abrir a porta da máquina e não sentir cheiro forte, e quando as roupas saírem com a umidade correta após a centrifugação. O segredo para não ter que repetir isso é abandonar o "olhômetro" e seguir a medida exata do fabricante.
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A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.