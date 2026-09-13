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Uma ameaça oculta no tambor: as consequências da negligência levam a reparações dispendiosas no equipamento

Casa & Imóveis

Aquele cheiro estranho que vem da máquina de lavar costuma ser confundido com defeito técnico ou falta de higiene no tambor. Mas, se você já limpou a borracha e a gaveta de sabão e o odor persiste — ou se as roupas saem encharcadas — o problema provavelmente não é a máquina, mas dois hábitos comuns: exagerar no sabão e lotar o tambor.

máquina de lavar roupa
Photo: Freepik by Designed by Freepik
máquina de lavar roupa

O problema do excesso de produto

Usar sabão concentrado além da conta cria uma camada de resíduo viscoso. Essa "gosma" se acumula nos tubos internos e nas dobras da borracha de vedação, servindo de banquete para bactérias e mofo. É esse ecossistema que gera o mau cheiro.

O resultado do excesso de química é triplo:

  • Nas roupas: as fibras ficam rígidas e ásperas.
  • Na lavagem: a espuma excessiva reduz o atrito entre as peças, o que impede a remoção eficiente da sujeira.
  • No aparelho: máquinas com ciclos de economia de água (HE) são mais propensas ao acúmulo desse resíduo por usarem menos volume de líquido para enxaguar.

O risco da sobrecarga

Encher a máquina até a boca piora tudo. Sem espaço para se movimentarem, as roupas não são lavadas corretamente. Além disso, o desequilíbrio da carga impede que o tambor atinja a rotação máxima na centrifugação. A máquina reduz a velocidade automaticamente, o enxágue falha e a roupa sai molhada.

Como acertar na dose

Não existe medida única, pois tudo depende da quantidade de roupa, do nível de sujeira e da dureza da água. O caminho mais seguro é:

  • Comece pelo mínimo: use a menor dose indicada pelo fabricante na embalagem (geralmente a primeira marca do copo medidor ou uma cápsula).
  • Ajuste pela água: se a água da sua região for "dura" (rica em minerais), prefira sabão líquido e aumente a dose gradualmente até a roupa ficar limpa.
  • Cuidado com a falta: sabão demais é ruim, mas de menos não remove a gordura da pele e o suor, fazendo com que a sujeira volte para o tecido.

Plano de resgate para máquinas com odor

Se o cheiro já se instalou, apenas girar o tambor não resolve. É preciso atacar os focos:

  • Gaveta: remova e lave completamente o compartimento de sabão para tirar todos os resíduos químicos.
  • Lavagem profunda: execute um ciclo vazio na temperatura máxima usando um produto antibacteriano específico para máquinas de lavar.
  • Check-up da borracha: inspecione a vedação. Se a borracha estiver amarelada, deformada ou com cheiro que não sai com a limpeza, a substituição da peça é a única saída.
  • Relavagem: roupas que pegaram o odor devem ser lavadas novamente com a dose mínima de sabão para eliminar os resíduos antigos.

Você saberá que funcionou quando abrir a porta da máquina e não sentir cheiro forte, e quando as roupas saírem com a umidade correta após a centrifugação. O segredo para não ter que repetir isso é abandonar o "olhômetro" e seguir a medida exata do fabricante.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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