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Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?

Casa & Imóveis

Muitas pessoas estão voltando a instalar vasos sanitários de chão após se frustrarem com a complexidade dos sistemas suspensos. Embora as bacias suspensas tenham dominado o mercado por anos, a praticidade na manutenção e a economia na instalação estão trazendo a volta do modelo clássico. Hoje, a tecnologia permite que a louça de chão seja tão elegante quanto as suspensas, mas com a vantagem crucial: o acesso direto a todas as conexões de água e esgoto.

Интерьер современного санузла
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Интерьер современного санузла

O que você encontrará neste artigo:

  • Vantagens do acesso aberto às tubulações
  • A evolução dos modelos clássicos
  • Custos de montagem e manutenção
  • Dúvidas comuns

Vantagens do acesso aberto às tubulações

O maior problema dos sistemas suspensos é o "efeito caixa fechada". Como a caixa acoplada e as tubulações ficam escondidas atrás de uma parede falsa, qualquer microfissura ou vazamento nos encaixes costuma ser percebido tarde demais — geralmente quando a água já começa a infiltrar no vizinho de baixo ou a danificar o revestimento.

Muitas vezes, a portinha de inspeção é pequena ou mal posicionada, transformando o conserto de sanitários em uma obra complexa. O vaso de chão elimina esse risco. Se algo vaza, você vê na hora; se uma peça desgasta, basta tirar a tampa da caixa para substituí-la. Em prédios, onde um erro de montagem em sistemas ocultos custa caro, essa transparência é fundamental.

"O problema das instalações suspensas não é a qualidade do material, mas a impossibilidade de checar as conexões rapidamente. O modelo de chão permite que o morador monitore todo o sistema sem precisar quebrar um único azulejo", explica Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.

A evolução dos modelos clássicos

Os vasos de chão atuais não têm nada a ver com as peças robustas e difíceis de limpar de antigamente. A chegada das bacias sem borda (rimless) mudou a higiene: sem cavidades escondidas, o acúmulo de sujeira e bactérias é drasticamente menor.

Para manter o vaso brilhando, não é mais preciso usar produtos químicos agressivos. Para detalhes externos e cantos difíceis, uma dica prática é usar discos de algodão embebidos em solução de limpeza.

No design, os modelos "encostados" na parede escondem a saída de esgoto e a entrada de água dentro do próprio corpo de cerâmica. O resultado visual é um bloco único e limpo, similar ao estilo suspenso, mas com a estabilidade de quem está apoiado no piso.

"Ao escolher um modelo de chão, o ponto crucial é o tipo de saída: horizontal, vertical ou oblíqua. Errar nesse detalhe torna a conexão com a rede de esgoto um pesadelo", alerta o engenheiro civil Aleksey Tikhonov.

Custos de montagem e manutenção

A instalação de um vaso suspenso exige a compra de uma estrutura metálica, a construção de um fechamento em drywall e o posterior revestimento. Já o modelo de chão é fixado diretamente no piso acabado, o que reduz os gastos com materiais e mão de obra em duas ou três vezes.

Em reformas rápidas, onde é preciso criar um novo ponto de escoamento, o uso de uma abraçadeira de selim (seledka) pode substituir a solda, simplificando a conexão com a tubulação existente.

Para evitar respingos e facilitar a limpeza, existem revestimentos hidrofóbicos que fazem a água escorrer sem deixar manchas. Já na parte hidráulica, se optar por tubos de cobre, é essencial seguir a técnica correta de dobra para evitar vincos que comprometam a pressão da água.

"O vaso de chão representa um orçamento honesto. Você paga pela cerâmica e pelas válvulas, e não por estruturas metálicas ocultas e obras de acabamento que teriam que ser destruídas em caso de vazamento", pontua o engenheiro de custos Dmitriy Orlov.

Critério Modelo de Chão
Manutenção Fácil, acesso direto à caixa
Custo de Instalação Baixo (sem estrutura ou drywall)
Higiene Alta (especialmente modelos sem borda)
Estabilidade Máxima (apoio total no piso)

Dúvidas comuns

O vaso de chão ocupa mais espaço?
Os modelos "compactos" atuais têm dimensões similares aos suspensos. Vale lembrar que a estrutura da instalação suspensa costuma "roubar" de 15 a 20 cm de profundidade da parede.

É difícil limpar o chão embaixo do vaso?
Modelos com laterais lisas e retas não acumulam poeira em nichos, tornando a limpeza ao redor tão rápida quanto a de um modelo suspenso.

Posso trocar um vaso suspenso por um de chão?
Sim, mas isso exige a alteração do ponto de saída do esgoto e, possivelmente, a remoção da parede falsa se o cano antigo estiver posicionado muito alto.

As válvulas de plástico modernas são confiáveis?
Sim, são duráveis. A grande vantagem no modelo de chão é a padronização: um kit novo é barato e pode ser instalado em 15 minutos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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