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Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

Casa & Imóveis

Toalhas velhas costumam ficar endurecidas com o tempo, perdendo a função original, mas ainda são extremamente úteis. O tecido felpudo, mesmo quando não está mais macio, continua absorvendo bem a água e resistindo ao uso intenso. Em vez de descartar essas peças, é possível criar acessórios práticos para o banheiro, a cozinha ou áreas de descanso usando apenas nós e amarrações, sem a necessidade de máquina de costura.

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Photo: https://www.freepik.com by pikisuperstar
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A estrutura de alças do algodão é ideal para prender a sujeira e absorver a umidade, o que torna o material útil para montar organizadores de corredor e zonas de trabalho. Inclusive, o fato de as fibras endurecerem devido aos minerais da água torna essas toalhas a base perfeita para tapetes densos.

De acordo com a designer de interiores Darya Lebedeva, na hora de escolher a peça para reaproveitar, deve-se observar a densidade: quanto maior for a felpa, melhor será a amortização do objeto final.

Para fazer um tapete macio sem costura, basta sobrepor algumas camadas de tecido e fazer cortes nas bordas. O ideal é que as tiras de franjas tenham entre 2 e 3 cm para garantir que os nós fiquem firmes. Esse método evita que as bordas desfiem, algo comum em cortes simples.

Em casas pequenas, onde o planejamento de espaços reduzidos prioriza a função, esses tapetes artesanais resolvem o problema do chão frio sem gastos extras. A planejadora de interiores Anna Karpova observa que a junção dos nós cria um relevo que funciona como uma leve massagem para os pés e evita que o tapete escorregue no piso cerâmico.

Retalhos de tecido também servem para criar descansos de panela. O uso de várias camadas de felpa protege a superfície dos móveis contra o calor, embora seja recomendável evitar o contato direto com metal incandescente. Para cadeiras de jantar ou móveis de varanda, capas simples podem ser feitas apenas prendendo as pontas da toalha sob o assento ou usando elásticos. Isso aquece o móvel e permite mudar a estética do ambiente sem investir em capas caras.

Item Material necessário
Tapete de banheiro 2 a 3 toalhas médias
Descanso de xícara Retalho de 15x15 cm
Brinquedo para cães 1 toalha de banho
Saco para lavagem 2 toalhas pequenas

Outra opção é transformar toalhas velhas em redes de proteção para lavagem. Ao amarrar três lados dos retalhos, cria-se uma bolsa que evita que roupas delicadas se deformem dentro do tambor da máquina.

Contudo, é preciso atenção visual. Se a ideia é integrar esses itens ao decor do ambiente, as cores devem combinar com a paleta da casa. A decoradora de interiores Polina Savelyeva ressalta que os detalhes têxteis devem seguir a composição de cor e textura do cômodo para evitar que a casa pareça um depósito de trapos.

Como preparar o tecido antes de usar?
Lave a peça em alta temperatura com bicarbonato de sódio para remover resíduos de amaciante e corte as partes com furos grandes.

É seguro usar esses itens na cozinha?
Sim, servem para limpar superfícies e como descansos, mas devem ser trocados a cada 3 ou 6 meses por questões de higiene.

Brinquedos feitos de toalha são seguros para pets?
Nós e tranças são seguros, desde que se verifique regularmente se não há fios soltos que o animal possa engolir.

Quanto tempo leva para fazer?
A maioria dos itens, como tapetes e capas, leva de 5 a 15 minutos, já que não exigem moldes complexos ou costura.

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Revisão técnica: Darya Lebedeva — designer de interiores, Anna Karpova — planejadora de interiores, Polina Savelyeva — decoradora de interiores

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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