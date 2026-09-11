Оixar a esponja de louça no fundo da pia não é apenas descuido, é criar um hotel cinco estrelas para bactérias. Umidade constante somada a restos de comida transforma esse acessório em um foco de contaminação que espalha micro-organismos por toda a bancada e nos utensílios que você acabou de lavar. A solução é simples: mudar a forma como você guarda e usa a esponja para manter a cozinha segura e sem aquele cheiro desagradável.
Por que a pia é o pior lugar para a esponja
Ambientes úmidos são incubadoras perfeitas para salmonela, estafilococos e E. coli. Para se ter uma ideia, um único centímetro quadrado de espuma pode abrigar bilhões de micro-organismos. Quando a esponja fica parada no fundo da cuba ou em potes fechados, a flora patogênica cresce livremente e migra facilmente para as superfícies da cozinha.
"Mesmo que a esponja pareça limpa, a umidade constante a mantém como fonte de contaminação. As bactérias penetram fundo nos poros do material, e um enxágue rápido não resolve o problema", alerta Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.
Onde e como guardar
O segredo aqui é a secagem forçada. Quanto mais rápido a esponja secar, menos as bactérias conseguem se multiplicar. Panos de silicone ou suportes com furos de drenagem são as melhores opções, pois permitem que a água escorra sem acumular.
Outra dica prática é posicionar a esponja verticalmente no bocal da torneira. Isso acelera a secagem e evita que fiquem aquelas manchas de água no mobiliário da cozinha.
"Guardar a esponja em pé ou usar suportes perfurados prolonga a vida útil do material. Só não esqueça de limpar o próprio suporte regularmente, ou ele vira um depósito de lodo e sujeira", explica Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional.
Higiene e rotina de uso
Para não transformar a cozinha em um risco sanitário, vale seguir alguns passos básicos:
Guia rápido de manutenção:
|Ação
|Resultado
|Torcer bem a esponja após o uso
|Reduz a velocidade de crescimento bacteriano
|Separar esponjas por zona de uso
|Evita a contaminação cruzada
|Trocar a cada 7 a 14 dias
|Mantém o padrão mínimo de higiene
"Ao escolher a esponja, prefira materiais que não absorvam matéria orgânica e sejam fáceis de lavar. A espuma comum é a menos higiênica de todas, por isso a troca deve ser regular, e não apenas quando ela começar a esfarelar", recomenda a governanta Nina Zakharova.
Tire suas dúvidas
Com que frequência devo trocar a esponja?
O ideal é entre uma e duas semanas. Se sentiu qualquer cheiro ruim, jogue fora na hora.
Posso esterilizar a esponja no micro-ondas?
Não é recomendado. O calor pode deformar o material e não é eficiente para eliminar esporos que estão nas profundezas dos poros.
Como organizar várias esponjas?
Use marcas. Um truque simples é cortar um cantinho da esponja destinada a trabalhos pesados e deixar a outra inteira para a louça limpa.
Preciso de produtos químicos para desinfetar?
Não. O molho em solução de bicarbonato ou sal, aliado a uma secagem correta, já resolve.
Verificação especializada: Ilya Kondratyev — especialista em manutenção residencial, Mikhail Dyakonov — especialista em limpeza profissional, Nina Zakharova — governanta.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Existem combinações específicas de peças que equilibram o aconchego necessário para voos longos com a imagem de quem frequenta a primeira classe.