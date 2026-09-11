Especialistas explicam os riscos de contaminação ao deixar a esponja molhada na pia

Оixar a esponja de louça no fundo da pia não é apenas descuido, é criar um hotel cinco estrelas para bactérias. Umidade constante somada a restos de comida transforma esse acessório em um foco de contaminação que espalha micro-organismos por toda a bancada e nos utensílios que você acabou de lavar. A solução é simples: mudar a forma como você guarda e usa a esponja para manter a cozinha segura e sem aquele cheiro desagradável.

Photo: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грязная кухонная мойка

Por que a pia é o pior lugar para a esponja

Ambientes úmidos são incubadoras perfeitas para salmonela, estafilococos e E. coli. Para se ter uma ideia, um único centímetro quadrado de espuma pode abrigar bilhões de micro-organismos. Quando a esponja fica parada no fundo da cuba ou em potes fechados, a flora patogênica cresce livremente e migra facilmente para as superfícies da cozinha.

"Mesmo que a esponja pareça limpa, a umidade constante a mantém como fonte de contaminação. As bactérias penetram fundo nos poros do material, e um enxágue rápido não resolve o problema", alerta Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.

Onde e como guardar

O segredo aqui é a secagem forçada. Quanto mais rápido a esponja secar, menos as bactérias conseguem se multiplicar. Panos de silicone ou suportes com furos de drenagem são as melhores opções, pois permitem que a água escorra sem acumular.

Outra dica prática é posicionar a esponja verticalmente no bocal da torneira. Isso acelera a secagem e evita que fiquem aquelas manchas de água no mobiliário da cozinha.

"Guardar a esponja em pé ou usar suportes perfurados prolonga a vida útil do material. Só não esqueça de limpar o próprio suporte regularmente, ou ele vira um depósito de lodo e sujeira", explica Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional.

Higiene e rotina de uso

Para não transformar a cozinha em um risco sanitário, vale seguir alguns passos básicos:

Use esponjas diferentes para tábuas de corte, panelas gordurosas e louças limpas.

Faça desinfecções periódicas com soluções de sal ou bicarbonato de sódio, mas lembre-se: isso não substitui a troca frequente do item.

Guia rápido de manutenção:

Ação Resultado Torcer bem a esponja após o uso Reduz a velocidade de crescimento bacteriano Separar esponjas por zona de uso Evita a contaminação cruzada Trocar a cada 7 a 14 dias Mantém o padrão mínimo de higiene

"Ao escolher a esponja, prefira materiais que não absorvam matéria orgânica e sejam fáceis de lavar. A espuma comum é a menos higiênica de todas, por isso a troca deve ser regular, e não apenas quando ela começar a esfarelar", recomenda a governanta Nina Zakharova.

Tire suas dúvidas

Com que frequência devo trocar a esponja?

O ideal é entre uma e duas semanas. Se sentiu qualquer cheiro ruim, jogue fora na hora.

Posso esterilizar a esponja no micro-ondas?

Não é recomendado. O calor pode deformar o material e não é eficiente para eliminar esporos que estão nas profundezas dos poros.

Como organizar várias esponjas?

Use marcas. Um truque simples é cortar um cantinho da esponja destinada a trabalhos pesados e deixar a outra inteira para a louça limpa.

Preciso de produtos químicos para desinfetar?

Não. O molho em solução de bicarbonato ou sal, aliado a uma secagem correta, já resolve.

Verificação especializada: Ilya Kondratyev — especialista em manutenção residencial, Mikhail Dyakonov — especialista em limpeza profissional, Nina Zakharova — governanta.