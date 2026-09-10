A remoção da água não basta: o erro comum na secagem de casas alagadas

Inundação em casa, seja com poucos centímetros no porão ou com cômodos totalmente alagados, exige mais do que uma limpeza superficial. O processo requer a desmontagem sistemática de estruturas e a secagem técnica do ambiente. Para evitar que a recuperação vire um caos, é preciso mobilizar um conjunto específico de ferramentas para a remoção da água, a desconstrução de materiais comprometidos e o registro técnico dos danos para a seguradora.
Segurança e isolamento imediato
Antes de entrar na área afetada, o risco prioritário é o choque elétrico proveniente de tomadas ou quadros de energia submersos. A primeira ação deve ser a convocação de um eletricista para realizar o desligamento total da rede elétrica da residência.
Para proteção contra contaminações químicas e biológicas, a equipe deve utilizar:
Remoção de água e detritos
O reparo estrutural não pode começar enquanto houver água acumulada. A escolha da ferramenta depende do volume e do tipo de resíduo:
Limpeza bruta
Desmonte de materiais comprometidos
Paredes e pisos úmidos são o ambiente ideal para a proliferação de mofo. Materiais porosos que absorveram água devem ser removidos.
O uso de pé-de-cabra permite a retirada rápida de drywall, linóleo ou tacos embebidos em água. É recomendável estocar esses materiais em garagens ou depósitos; amostras físicas servem como prova material do dano para o perito do seguro, complementando as fotos.
Para o descarte de entulho, isolantes térmicos molhados e tecidos sujos, devem ser utilizados sacos de lixo reforçados (estilo industrial). Sacos plásticos comuns rompem-se sob o peso do gesso úmido ou da lama.
Secagem e controle de fungos
A ausência de água visível não significa que a casa esteja seca. A umidade permanece retida em lajes, atrás de revestimentos de parede e nas camadas profundas do piso.
Controle de umidade e fluxo de ar
Tratamento químico
Assim que as superfícies estiverem secas ao toque, deve-se aplicar desinfetantes ou agentes antimofo registrados nos órgãos reguladores. Essa etapa impede que o fungo se desenvolva em cavidades ocultas da estrutura.
Documentação dos danos
Para a obtenção de indenizações, relatos verbais são insuficientes. Como smartphones podem falhar ou descarregar em situações de emergência, recomenda-se o uso de uma câmera digital dedicada em local seguro.
Devem ser feitos registros precisos de todos os danos: marcas de nível de água nas paredes, recalques no piso e colapsos estruturais. Estes registros são o único critério objetivo para a avaliação do prejuízo pela seguradora.
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Existem combinações específicas de peças que equilibram o aconchego necessário para voos longos com a imagem de quem frequenta a primeira classe.