O cheiro insuportável no banheiro nunca sai sozinho: a negligência com um item básico selou o destino

Aquele cheiro de mofo no banheiro, mesmo com tudo brilhando, geralmente tem um culpado invisível: a base da escova sanitária. Quando a água acumula no fundo do suporte, cria-se o ambiente perfeito para bactérias. Se não houver secagem e manutenção da peça, o acessório vira a fonte do mau odor.

Regras de secagem e manutenção

O problema começa com a água parada no fundo do recipiente. O erro comum é devolver a escova ao suporte imediatamente após o uso. O ideal é deixar a água escorrer completamente, prendendo o cabo sob o assento do vaso sanitário. Isso evita a formação daquela camada pegajosa no fundo do pote.

"A higiene do banheiro depende de eliminar pontos de umidade estagnada. Secar a escova após cada uso impede a proliferação de microrganismos", explica Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.

Para evitar que a sujeira se acumule na base do vaso, é fundamental monitorar as junções do vaso com o piso, onde o limo costuma se concentrar. Já a limpeza da própria escova deve ser feita com produtos específicos, que não corroam o esmalte da cerâmica como acontece com produtos químicos agressivos.

O método das duas gotas

O suporte da escova precisa ser lavado e seco regularmente. Uma técnica simples para manter a higiene entre as limpezas profundas é aplicar duas gotas de detergente de louça no fundo seco do recipiente.

"Uma película fina de sabão impede que os resíduos grudem nas paredes de plástico ou cerâmica. Mas cuidado com a dose: excesso de detergente cria uma mistura densa que acaba atraindo mais sujeira", alerta Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional.

Este truque não substitui a desinfecção, mas ajuda a manter o frescor, especialmente em banheiros compactos, onde a organização do espaço facilita a rotina de limpeza.

Ação Resultado Secagem rigorosa Fim do cheiro de mofo 2 gotas de detergente Menos aderência de sujeira

Limites e segurança

Regra de ouro: nunca misture produtos químicos. Combinar detergente com compostos clorados ou ácidos pode ser perigoso. Antes de usar qualquer item de aromatização ou limpeza, certifique-se de que a superfície está limpa.

"Jamais combine diferentes agentes de limpeza no mesmo pote. Restos de cloro em contato com outros componentes podem liberar gases tóxicos", adverte Nina Zakharova, especialista em economia doméstica.

Dúvidas rápidas

Com que frequência lavar o suporte?

A desinfecção completa deve ser feita ao menos uma vez por semana.

O detergente substitui a desinfecção?

Não, é apenas um auxílio para manter a peça limpa por mais tempo.

Posso deixar água no suporte?

Não. A água parada acelera a reprodução de bactérias; o recipiente deve ficar seco.

Por que não guardar a escova úmida?

A umidade residual gera o odor de mofo, que é difícil de remover depois de instalado.

Verificação especializada: Ilya Kondratyev — especialista em manutenção residencial; Mikhail Dyakonov — especialista em limpeza profissional; Nina Zakharova — especialista em economia doméstica.