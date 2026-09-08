O erro comum na gaveta da máquina de lavar que pode causar danos estruturais ao aparelho

Compartimentos de uma gaveta de máquina de lavar não são organizados ao acaso. Cada espaço foi projetado para liberar o insumo em um momento exato do ciclo. Ignorar as marcações não reduz apenas a eficiência da lavagem, mas pode causar danos estruturais que exigem reparo de eletrodomésticos.

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A maioria dos modelos utiliza a divisão padrão com os símbolos I, II e um ícone de flor. Entender a função de cada um evita o acúmulo de resíduos e o mau cheiro na máquina.

Compartimento I (ou 1): Pré-lavagem

Destinado exclusivamente ao ciclo de pré-lavagem. O produto é drenado logo no início do programa. Se o ciclo escolhido não prevê essa etapa, o sabão permanecerá na gaveta.

"O uso da pré-lavagem é indicado para roupas com sujeira pesada. Se for usado sem necessidade, os resíduos de produto ficam retidos no dosador, criando um ambiente propício para o mofo", explica Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.

Compartimento II (ou 2): Ciclo Principal

É o reservatório principal, utilizado na maioria dos programas. É daqui que a máquina puxa o sabão em pó ou detergente líquido para a lavagem principal.

Símbolo de Flor ou Estrela: Amaciante

Este espaço é ativado apenas na etapa final de enxágue. Inverter a ordem dos produtos gera falhas mecânicas.

"Colocar detergente viscoso no compartimento de amaciante, ou vice-versa, gera uma película pegajosa. Esse resíduo bloqueia o fluxo de água e pode comprometer os sensores de nível de líquido", alerta Roman Yakovlev, técnico de instalação de eletrodomésticos.

Para evitar o acúmulo de resíduos na máquina, a gaveta deve ser removida e lavada com água morna e escova mensalmente.

Compartimento Função I (1) Pré-lavagem II (2) Ciclo Principal Flor/Estrela Amaciante

"Respeitar a carga de produtos prolonga a vida útil dos componentes. Resíduos não dissolvidos entopem filtros e podem causar falhas graves, como quando a porta da máquina não abre após a lavagem", complementa Arseniy Fedoseev, técnico de reparos domésticos.

Dúvidas Técnicas

Posso colocar o sabão direto no tambor?

Depende do produto. No entanto, usar a gaveta garante que o insumo seja dissolvido antes de tocar o tecido, evitando manchas.

Por que fica água na gaveta ao final do ciclo?

Isso indica falhas no cronograma de operação ou obstrução nos canais de drenagem da gaveta.

Qual o risco de usar sabão em excesso?

O excesso gera espuma abundante que pode infiltrar no módulo eletrônico de controle e deixa resíduos cinzentos nas roupas.

É obrigatório remover a gaveta para limpar?

Sim. É a única forma de eliminar sedimentos ocultos que causam odores e podem gerar ruídos anormais no aparelho.

Revisão técnica: Ilya Kondratyev (especialista em manutenção residencial), Roman Yakovlev (técnico de instalação), Arseniy Fedoseev (técnico de reparos domésticos).