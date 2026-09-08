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O erro comum na gaveta da máquina de lavar que pode causar danos estruturais ao aparelho

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Compartimentos de uma gaveta de máquina de lavar não são organizados ao acaso. Cada espaço foi projetado para liberar o insumo em um momento exato do ciclo. Ignorar as marcações não reduz apenas a eficiência da lavagem, mas pode causar danos estruturais que exigem reparo de eletrodomésticos.

Стиральная машина
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Стиральная машина

A maioria dos modelos utiliza a divisão padrão com os símbolos I, II e um ícone de flor. Entender a função de cada um evita o acúmulo de resíduos e o mau cheiro na máquina.

Compartimento I (ou 1): Pré-lavagem
Destinado exclusivamente ao ciclo de pré-lavagem. O produto é drenado logo no início do programa. Se o ciclo escolhido não prevê essa etapa, o sabão permanecerá na gaveta.
"O uso da pré-lavagem é indicado para roupas com sujeira pesada. Se for usado sem necessidade, os resíduos de produto ficam retidos no dosador, criando um ambiente propício para o mofo", explica Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.

Compartimento II (ou 2): Ciclo Principal
É o reservatório principal, utilizado na maioria dos programas. É daqui que a máquina puxa o sabão em pó ou detergente líquido para a lavagem principal.

Símbolo de Flor ou Estrela: Amaciante
Este espaço é ativado apenas na etapa final de enxágue. Inverter a ordem dos produtos gera falhas mecânicas.

"Colocar detergente viscoso no compartimento de amaciante, ou vice-versa, gera uma película pegajosa. Esse resíduo bloqueia o fluxo de água e pode comprometer os sensores de nível de líquido", alerta Roman Yakovlev, técnico de instalação de eletrodomésticos.

Para evitar o acúmulo de resíduos na máquina, a gaveta deve ser removida e lavada com água morna e escova mensalmente.

Compartimento Função
I (1) Pré-lavagem
II (2) Ciclo Principal
Flor/Estrela Amaciante

"Respeitar a carga de produtos prolonga a vida útil dos componentes. Resíduos não dissolvidos entopem filtros e podem causar falhas graves, como quando a porta da máquina não abre após a lavagem", complementa Arseniy Fedoseev, técnico de reparos domésticos.

Dúvidas Técnicas

Posso colocar o sabão direto no tambor?
Depende do produto. No entanto, usar a gaveta garante que o insumo seja dissolvido antes de tocar o tecido, evitando manchas.

Por que fica água na gaveta ao final do ciclo?
Isso indica falhas no cronograma de operação ou obstrução nos canais de drenagem da gaveta.

Qual o risco de usar sabão em excesso?
O excesso gera espuma abundante que pode infiltrar no módulo eletrônico de controle e deixa resíduos cinzentos nas roupas.

É obrigatório remover a gaveta para limpar?
Sim. É a única forma de eliminar sedimentos ocultos que causam odores e podem gerar ruídos anormais no aparelho.

Revisão técnica: Ilya Kondratyev (especialista em manutenção residencial), Roman Yakovlev (técnico de instalação), Arseniy Fedoseev (técnico de reparos domésticos).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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