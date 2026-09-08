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3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas

Casa & Imóveis

O painel de plástico sob a banheira costuma amarelar com o tempo, acumulando riscos e manchas difíceis de remover. Substituir essa estrutura básica por soluções modernas não apenas renova o visual do banheiro, mas resolve problemas práticos, como a falta de armazenamento e a circulação de ar, essencial para evitar o surgimento de mofo nas tubulações.

Ванная с плиткой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ванная с плиткой

Efeito de banheira "flutuante" com iluminação

Para tirar a sensação de peso do ambiente, é possível recuar a estrutura do painel em relação à borda da banheira, criando um nicho junto ao piso. A instalação de uma fita de LED resistente à umidade nesse vão gera uma luz suave, que serve inclusive como guia noturno.

Segundo Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, a iluminação rente ao chão traz profundidade ao espaço e aumenta a segurança ao caminhar à noite. Ele alerta que, em banheiros, é fundamental utilizar equipamentos com alto grau de proteção IP para evitar curtos-circuitos causados pela umidade.

Rotim e MDF: estética e ventilação

Painéis de rotim sintético são opções para criar um ponto de destaque, combinando bem com madeira ou revestimentos em tons bege. Além do aspecto visual, a trama do material permite a ventilação natural da área sob a banheira, o que reduz o risco de fungos em ambientes úmidos.

Já para quem precisa de mais espaço, o painel pode ser transformado em um armário. Portas de MDF com dobradiças permitem esconder produtos de limpeza e acessórios. No entanto, o mestre de instalações hidráulicas Aleksey Frol ressalta que o MDF exige vedação rigorosa de todas as bordas, pois mesmo as versões resistentes podem inchar se houver contato direto com a água. Frol também recomenda a instalação de um alçapão de inspeção para acesso rápido ao sifão, evitando que todo o painel precise ser removido em caso de vazamentos.

Comparativo de soluções:

  • Nicho com LED: Leveza visual e auxílio na navegação noturna.
  • Painéis de rotim: Ventilação natural do espaço interno.
  • Portas de MDF: Armazenamento discreto de objetos.

Renovação com película adesiva

Uma alternativa econômica é o uso de películas adesivas que imitam concreto, pedra ou madeira. Para que o acabamento fique bom, a superfície deve ser limpa, desengordurada e estar completamente seca. A aplicação deve ser feita do centro para as bordas, eliminando bolhas de ar.

Mikhail Dyakonov, especialista em limpeza profissional, pontua que a escolha da película deve considerar a resistência ao desgaste. Como a área recebe respingos constantes, o material precisa ser impermeável e resistente aos produtos de limpeza domésticos.

Dúvidas comuns

Como evitar mofo sob painéis fechados? Use painéis perfurados ou deixe frestas técnicas entre o painel e o piso para permitir a entrada de ar.

É possível instalar a luz sozinho? Sim, utilizando kits já preparados para áreas úmidas, desde que todas as conexões elétricas fiquem longe do fluxo direto de água.

Qual o risco do MDF comum no banheiro? Sem a impregnação específica e a fita de borda de qualidade, o MDF absorve umidade, resultando em deformações e danos ao móvel.

Posso colar a película em plástico rachado? A película não esconde danos profundos. Nesses casos, é necessário nivelar a superfície com massa e lixar antes da aplicação.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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