O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários

O topo dos armários da cozinha costuma ser negligenciado durante a limpeza diária, tornando-se um depósito de poeira e gordura pegajosa. O acúmulo dessas substâncias orgânicas não apenas dificulta a remoção posterior, mas também favorece a proliferação de bactérias.

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Para evitar a necessidade de produtos químicos agressivos ou esfregação excessiva nos móveis, a melhor estratégia é criar uma barreira física. Uma solução prática é forrar a superfície superior dos armários com papel manteiga ou filme plástico. Como esses materiais não aderem à base do móvel, basta substituí-los quando estiverem sujos.

Segundo Roman Volkov, engenheiro de controle de construção, materiais lisos e não porosos reduzem a aderência da gordura. Para ele, trocar a folha protetora é mais rápido do que tentar dissolver camadas antigas de sujeira com solventes fortes. Outra opção é utilizar cestos decorativos ou recipientes fechados no topo dos armários; eles funcionam como um filtro que retém a maior parte da poeira.

Para a limpeza de resíduos já existentes, recomenda-se o uso de panos de microfibra com solução suave de água e sabão. Se houver acúmulo de poeira seca, o uso de um aspirador de pó com escova macia é indicado para evitar manchas durante a limpeza úmida.

Contudo, é preciso ter cautela com o material do móvel. Ilya Kondratiev, especialista em manutenção residencial, alerta que superfícies laminadas não podem ser limpas com escovas rígidas ou produtos ácidos, pois isso pode danificar a camada protetora e causar o estufamento da base do móvel.

Quanto à segurança na execução, Arsénio Fedoseev, mestre em reparos domésticos, enfatiza a importância de utilizar escadas estáveis e com revestimento antiderrapante. Ele adverte que tentar alcançar o topo dos armários subindo em cadeiras ou mesas frequentemente resulta em quedas e acidentes.

Além disso, manter a coifa e a ventilação em funcionamento reduz a concentração de vapores de gordura no ambiente, diminuindo a frequência de limpeza necessária nessas superfícies.