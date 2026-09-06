Projeto de casa em Nova Jersey prioriza ergonomia para família numerosa

Quem convive com crianças sabe que, independentemente do tamanho da casa, o caos pode se instalar rapidamente. Quando a residência tem 930 metros quadrados e abriga sete pessoas — incluindo cinco filhos —, o desafio deixa de ser o espaço e passa a ser a logística. Para evitar que a rotina se torne desorganizada, o projeto da casa de Joe Flacco, em Nova Jersey, priorizou a ergonomia doméstica sobre a ostentação.

Photo: freepik.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уютная квартира

A solução foi desenhar a planta com base no fluxo real dos moradores. O acesso principal leva diretamente a um mudroom (sala de transição) integrado à lavanderia. O objetivo é prático: as crianças chegam dos treinos esportivos e já depositam equipamentos em armários individuais com portas de tela metálica e enviam a roupa suja para a máquina, impedindo que a sujeira da rua se espalhe pelas áreas sociais.

O caminho segue para o hall central e a sala de estudos, onde cada filho possui sua própria mesa. Ao lado, há uma despensa-cozinha quase do tamanho da cozinha principal. Este espaço funciona como um ponto de apoio com lanches rápidos, permitindo que as crianças comam sem interromper os estudos e sem gerar congestionamento na cozinha principal.

Manter um interior claro com quatro filhos exige escolhas rigorosas de materiais. Para evitar desgastes prematuros, a equipe de design substituiu tecidos delicados e seda por performance fabrics (tecidos de alta resistência) e tapetes de lã resistentes a manchas. Nas paredes, foram usados papéis de parede vinílicos com textura de grama, que são mais fáceis de limpar do que fibras naturais. Elementos mais frágeis, como almofadas de mohair e linho com seda, foram usados apenas como acentos decorativos, facilitando a substituição pontual sem alterar a estrutura do ambiente.

A distribuição dos quartos também visa equilibrar a privacidade e a convivência. A única área de isolamento total é a suíte master, que conta com seu próprio vestíbulo para sapatos e banheiro spa. Já os filhos ocupam uma ala específica, divididos em dois quartos duplos conectados por um banheiro compartilhado (estilo Jack-and-Jill), promovendo a interação entre os irmãos.

Para conter o barulho e a agitação, as atividades físicas foram concentradas em uma ala esportiva, que reúne a academia e a quadra de basquete. Essa separação física garante que o impacto das brincadeiras e exercícios não interfira nas áreas de descanso e estudo.