Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer

É comum que, ao final de uma reforma, as sobras de piso laminado sejam descartadas como entulho. No entanto, esses retalhos podem ser reaproveitados para criar sistemas de organização funcionais, como organizadores de parede e porta-chaves, ajudando a liberar espaço na entrada da casa e a centralizar pequenos objetos.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain декор из ламината своими руками

Montagem da base e prateleiras

Para montar o painel, utilizam-se de duas a três réguas de comprimento idêntico. Se os encaixes originais estiverem intactos, basta uni-los. Caso as travas tenham sido danificadas no corte, a fixação deve ser feita pela parte traseira com duas ripas finas de madeira, o que garante a rigidez da peça e evita que as juntas se abram.

Para aumentar a utilidade do móvel, pode-se adicionar um segmento horizontal na parte inferior, criando uma prateleira estreita para óculos, correspondências ou acessórios.

Um ponto crítico é a furação para os ganchos. Para evitar que a camada decorativa rache, é necessário fazer furos guia com uma broca de pequeno diâmetro antes de inserir os parafusos.

"Ao trabalhar com sobras de laminado, é preciso ter cuidado com a fragilidade da camada protetora. Use altas rotações e pressão mínima ao furar para evitar lascas, que podem se tornar pontos de infiltração de umidade e causar estufamento", explica o engenheiro civil Alexei Tikhonov.

Funcionalidade e acabamento

O painel pode concentrar itens que costumam ser esquecidos ao sair de casa: chaves, calçadeira, guarda-chuvas compactos e guias de pets. Em ambientes como casas de campo, a estrutura serve para organizar ferramentas de jardim, como trenas, luvas e tesouras de poda.

Para um acabamento mais profissional, os cortes devem ser lixados e vedados com fita de borda para móveis ou perfis em formato de U. A escolha da cor deve harmonizar com a paleta da entrada para que a peça complemente o ambiente.

O que pendurar:

Chaves, guarda-chuvas e ecobags.

Óculos e contas na prateleira.

Uso em cômodos secos.

O que evitar:

Casacos pesados e ferramentas robustas.

Panelas ou objetos quentes.

Uso como tábua de corte.

Limites técnicos e instalação

A principal limitação é a capacidade de carga. Como o laminado é feito de fibras de madeira prensada (HDF), ele não suporta cargas dinâmicas. Mochilas pesadas ou roupas volumosas podem arrancar os ganchos e danificar a superfície da placa.

Outro ponto de atenção são as extremidades porosas. Se o ambiente for úmido e as bordas não estiverem seladas, há risco de surgimento de mofo sob a estrutura.

"Não recomendo fixar esses painéis com cola sobre o papel de parede, pois o peso dos objetos pode destacar o revestimento da parede com o tempo. Utilize apenas fixação mecânica, com buchas e parafusos", orienta Pavel Sidorov, especialista em manutenção predial.

A instalação deve ser feita diretamente na parede. Fitas dupla-face são aceitáveis apenas para peças extremamente leves, embora possam danificar a parede na remoção.

"O laminado é sensível ao calor excessivo e à umidade. Nunca utilize vaporizadores ou limpadores a vapor para higienizar essas peças, pois o calor pode deformar a estrutura da placa HDF e a camada decorativa", alerta a arquiteta Anastasia Kuznetsova.

Dúvidas comuns

Pode ser usado no banheiro?

Como esconder os cortes? Utilize fita de borda autocolante na cor do piso, ripas finas de madeira ou perfis de alumínio.

Suporta chaves pesadas? Sim, um molho de chaves de até 300-500 gramas é suportado sem problemas, desde que o gancho esteja fixo em um furo previamente preparado.

Qual o risco de limpar com pano muito úmido? O perigo está na absorção de água pelos cortes não protegidos. Para a limpeza, utilize apenas microfibra bem torcida.