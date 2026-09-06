Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer

Casa & Imóveis

É comum que, ao final de uma reforma, as sobras de piso laminado sejam descartadas como entulho. No entanto, esses retalhos podem ser reaproveitados para criar sistemas de organização funcionais, como organizadores de parede e porta-chaves, ajudando a liberar espaço na entrada da casa e a centralizar pequenos objetos.

декор из ламината своими руками
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
декор из ламината своими руками

Montagem da base e prateleiras

Para montar o painel, utilizam-se de duas a três réguas de comprimento idêntico. Se os encaixes originais estiverem intactos, basta uni-los. Caso as travas tenham sido danificadas no corte, a fixação deve ser feita pela parte traseira com duas ripas finas de madeira, o que garante a rigidez da peça e evita que as juntas se abram.

Para aumentar a utilidade do móvel, pode-se adicionar um segmento horizontal na parte inferior, criando uma prateleira estreita para óculos, correspondências ou acessórios.

Um ponto crítico é a furação para os ganchos. Para evitar que a camada decorativa rache, é necessário fazer furos guia com uma broca de pequeno diâmetro antes de inserir os parafusos.

"Ao trabalhar com sobras de laminado, é preciso ter cuidado com a fragilidade da camada protetora. Use altas rotações e pressão mínima ao furar para evitar lascas, que podem se tornar pontos de infiltração de umidade e causar estufamento", explica o engenheiro civil Alexei Tikhonov.

Funcionalidade e acabamento

O painel pode concentrar itens que costumam ser esquecidos ao sair de casa: chaves, calçadeira, guarda-chuvas compactos e guias de pets. Em ambientes como casas de campo, a estrutura serve para organizar ferramentas de jardim, como trenas, luvas e tesouras de poda.

Para um acabamento mais profissional, os cortes devem ser lixados e vedados com fita de borda para móveis ou perfis em formato de U. A escolha da cor deve harmonizar com a paleta da entrada para que a peça complemente o ambiente.

O que pendurar:

  • Chaves, guarda-chuvas e ecobags.
  • Óculos e contas na prateleira.
  • Uso em cômodos secos.

O que evitar:

  • Casacos pesados e ferramentas robustas.
  • Panelas ou objetos quentes.
  • Uso como tábua de corte.

Limites técnicos e instalação

A principal limitação é a capacidade de carga. Como o laminado é feito de fibras de madeira prensada (HDF), ele não suporta cargas dinâmicas. Mochilas pesadas ou roupas volumosas podem arrancar os ganchos e danificar a superfície da placa.

Outro ponto de atenção são as extremidades porosas. Se o ambiente for úmido e as bordas não estiverem seladas, há risco de surgimento de mofo sob a estrutura.

"Não recomendo fixar esses painéis com cola sobre o papel de parede, pois o peso dos objetos pode destacar o revestimento da parede com o tempo. Utilize apenas fixação mecânica, com buchas e parafusos", orienta Pavel Sidorov, especialista em manutenção predial.

A instalação deve ser feita diretamente na parede. Fitas dupla-face são aceitáveis apenas para peças extremamente leves, embora possam danificar a parede na remoção.

"O laminado é sensível ao calor excessivo e à umidade. Nunca utilize vaporizadores ou limpadores a vapor para higienizar essas peças, pois o calor pode deformar a estrutura da placa HDF e a camada decorativa", alerta a arquiteta Anastasia Kuznetsova.

Dúvidas comuns

Pode ser usado no banheiro?

Como esconder os cortes? Utilize fita de borda autocolante na cor do piso, ripas finas de madeira ou perfis de alumínio.

Suporta chaves pesadas? Sim, um molho de chaves de até 300-500 gramas é suportado sem problemas, desde que o gancho esteja fixo em um furo previamente preparado.

Qual o risco de limpar com pano muito úmido? O perigo está na absorção de água pelos cortes não protegidos. Para a limpeza, utilize apenas microfibra bem torcida.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Astrônomos identificam exoplaneta massivo com alta concentração de água
Ciência
Astrônomos identificam exoplaneta massivo com alta concentração de água
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Mulher
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Mais populares
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo

Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.

Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
Fenômeno raro: três tempestades gigantescas dominam o Oceano Pacífico
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
últimos materiais
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
Engenheiro alerta sobre resíduos de detergente que calcificam canos
O truque do chá para acabar com odores em armários sob a pia
Kia lança Seltos Híbrido na Europa com tração integral e-AWD
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Geladeira com cheiro ruim? O truque do bicarbonato para resolver
Rússia e Coreia do Norte criam primeira ligação rodoviária direta entre os países
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
O animal que parece cão mas canta como pássaro: filhotes nascem na Inglaterra
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.