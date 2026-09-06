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Engenheiro alerta sobre resíduos de detergente que calcificam canos

Casa & Imóveis

Entupimentos crônicos em apartamentos nem sempre são causados por cabelos ou restos de comida. Frequentemente, o vilão é o sabão em pó comum que não se dissolve em temperaturas baixas. O acúmulo desses grânulos cria uma camada densa de calcário e gordura que pode bloquear completamente a passagem da água na tubulação.

Засор в ванной
Photo: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засор в ванной

O problema surge principalmente no hábito de lavar roupas em ciclos econômicos, entre 30°C e 40°C. Nessas condições, os componentes químicos do sabão não se decompõem totalmente e grudam nas paredes internas dos canos, servindo de base para que gordura e sujeira se fixem. Com o tempo, essa massa cristaliza e endurece.</n

Segundo o engenheiro civil Aleksey Tikhonov, esse resíduo pode atingir a densidade de uma massa de cimento. Quando a limpeza com produtos convencionais não funciona, é sinal de que se formou uma camada calcificada que exige a limpeza mecânica com cabo de aço ou a substituição do trecho da tubulação.

Para evitar que o problema chegue a esse ponto, a medida mais simples é o choque térmico. Recomenda-se realizar ao menos um ciclo de lavagem por semana em temperatura alta, entre 60°C e 90°C (ideal para lençóis ou toalhas). A água quente dissolve a camada acumulada e a empurra para a rede principal antes que ela endureça.

Marina Ivanova, especialista de administradora condominial, alerta que essa prevenção evita danos graves. Um entupimento pode causar o refluxo de esgoto, danificando móveis e acabamentos do imóvel, resultando em custos de reparo muito superiores a uma simples lavagem preventiva.

Caso a água já esteja escoando lentamente, é possível usar a reação entre bicarbonato de sódio e vinagre. O processo gera espuma, calor e gás carbônico, o que ajuda a afofar a camada bacteriana e a quebrar as ligações de gordura dentro do cano.

Como aplicar o método:
1. Seque o máximo possível a abertura do ralo;
2. Despeje 100 gramas de bicarbonato de sódio;
3. Adicione a mesma quantidade (100 gramas) de vinagre;
4. Tampe o ralo com uma tampa por 20 minutos para que a reação atue na profundidade do cano;
5. Finalize com uma descarga abundante de água quente.

Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, observa que depósitos minerais em chuveiros e sifões de pias também devem receber atenção regular, pois servem de estrutura para a formação de entupimentos maiores.

Limitações e riscos:
Temperatura da água: Não utilize água fervente (100°C) em tubulações de PVC, pois pode deformar o material. O ideal é água entre 70°C e 80°C.
Entupimentos totais: Se a água não escoa nada (está parada na pia), o bicarbonato pode não atingir o foco do problema. Nesses casos, é necessário remover a água acumulada e tentar desobstruir com um desentupidor manual antes de aplicar a mistura.
Química agressiva: O uso excessivo de produtos químicos fortes pode danificar as vedações e anéis de borracha do sistema.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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