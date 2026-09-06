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O truque do chá para acabar com odores em armários sob a pia

Casa & Imóveis

Odores desagradáveis em armários de cozinha, gavetas de talheres ou no vão sob a pia são problemas comuns em espaços fechados e com pouca ventilação. Para neutralizar esses aromas sem usar produtos químicos agressivos, é possível reutilizar sachês de chá usados como absorventes naturais de umidade e cheiros.

Чайный пакетик
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Чайный пакетик

O método consiste em utilizar a estrutura porosa das folhas de chá, que atuam como um sorvente orgânico, retendo a umidade e neutralizando fragrâncias leves em áreas limitadas.

Condição essencial de preparo

O ponto crítico para que o método funcione é a secagem total. Colocar o sachê úmido diretamente no armário após o uso é um erro grave; a falta de ventilação e a alta umidade interna do saquinho podem transformar o absorvedor em um foco de mofo em poucas horas.

Para evitar a proliferação de fungos nas superfícies próximas, o sachê deve ser deixado ao ar livre até que a parte central da folha esteja completamente seca. Segundo o especialista em manutenção residencial Ilya Kondratyev, a folha de chá é um excelente sorvente, mas, se estiver úmida, torna-se um ambiente propício para o crescimento de bolor.

Onde aplicar

Devido ao pequeno volume de material, um único sachê não consegue refrescar a cozinha inteira, sendo indicado para locais específicos:

  • Gavetas de talheres;
  • Armários sob a pia (especialmente onde há circulação de ar);
  • Locais de armazenamento de esponjas e panos de limpeza;
  • Gavetas de panos de prato, para eliminar aquele cheiro característico de mofo em tecidos.

Limitações e riscos

O uso do chá é uma medida corretiva para o ambiente e não elimina a causa raiz de odores fortes. Se o cheiro persistir, é necessário verificar a vedação de potes de mantimentos, a integridade dos grãos ou possíveis vazamentos na rede hidráulica.

Guia de uso rápido:

  • Vida útil: de 5 a 7 dias.
  • Capacidade: indicado para compartimentos de até 0,5 m³.
  • Quando trocar: quando o sachê perder o aroma original, ficar com a textura compactada/com blocos ou apresentar sinais de umidade.
  • Quantidade: um sachê para gavetas comuns; dois ou três distribuídos nos cantos para seções maiores sob a pia.

Observações adicionais:

  • Chás com frutas: Podem ser usados como aromatizantes leves, mas exigem uma secagem ainda mais rigorosa devido ao açúcar presente nos pedaços de frutas.
  • Odores fortes (como peixe): O chá absorve parte das moléculas, mas não substitui a lavagem profunda das superfícies com água e detergente.
  • Ventilação: O método não substitui a necessidade de canais de exaustão e ventilação adequados no cômodo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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