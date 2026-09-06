Geladeira com cheiro ruim? O truque do bicarbonato para resolver

O mau cheiro na geladeira geralmente surge da mistura de aromas de diferentes alimentos ou do acúmulo de bactérias nas prateleiras e nas borrachas de vedação. Para resolver o problema, a limpeza superficial não basta; é preciso eliminar a fonte do odor e utilizar absorventes naturais.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Хранение овощей в пакете

O primeiro passo é fazer uma revisão completa. Verifique a data de validade dos produtos, a integridade das embalagens e procure por potes com restos de comida esquecidos no fundo das prateleiras. Segundo Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, a causa nem sempre é a comida: o odor pode vir de um dreno entupido ou de mofo sob a borracha da porta. Se houver acúmulo de água no interior, aromatizantes não surtirão efeito.

Para neutralizar os cheiros restantes, o bicarbonato de sódio funciona como um absorvente natural. Para que ele seja eficaz, não deve ser mantido na embalagem original, pois o gargalo estreito impede o contato com o ar. A recomendação de Nina Zakharova, profissional de limpeza, é colocar de 3 a 4 colheres de sopa do pó em um pires raso, posicionando-o na prateleira central, onde a circulação de ar é maior. O bicarbonato deve ser trocado a cada 3 ou 4 semanas, pois perde a capacidade de absorção ao saturar-se de umidade.

Já o limão atua de forma diferente: ele não absorve o odor, mas o substitui por fragrância cítrica. Para isso, devem-se usar rodelas frescas, que precisam ser trocadas a cada 2 ou 3 dias. O risco é esquecer as fatias por muito tempo, transformando-as em matéria orgânica em decomposição e criando um novo foco de sujeira.

Há situações em que esses métodos possuem limitações. Se houver cheiro de carne estragada, o bicarbonato só funcionará após a desinfecção completa das superfícies com vinagre ou antisséptico, pois o pó remove o rastro do odor, mas não elimina as bactérias. Da mesma forma, o ácido cítrico em pó não substitui o limão fresco, pois não possui os óleos essenciais necessários para aromatizar o ambiente.

Para manter a higiene, é recomendável limpar a borracha de vedação da porta mensalmente, removendo migalhas e resíduos de líquidos que acumulam nas dobras e geram mau cheiro.