Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Geladeira com cheiro ruim? O truque do bicarbonato para resolver

Casa & Imóveis

O mau cheiro na geladeira geralmente surge da mistura de aromas de diferentes alimentos ou do acúmulo de bactérias nas prateleiras e nas borrachas de vedação. Para resolver o problema, a limpeza superficial não basta; é preciso eliminar a fonte do odor e utilizar absorventes naturais.

Хранение овощей в пакете
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Хранение овощей в пакете

O primeiro passo é fazer uma revisão completa. Verifique a data de validade dos produtos, a integridade das embalagens e procure por potes com restos de comida esquecidos no fundo das prateleiras. Segundo Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, a causa nem sempre é a comida: o odor pode vir de um dreno entupido ou de mofo sob a borracha da porta. Se houver acúmulo de água no interior, aromatizantes não surtirão efeito.

Para neutralizar os cheiros restantes, o bicarbonato de sódio funciona como um absorvente natural. Para que ele seja eficaz, não deve ser mantido na embalagem original, pois o gargalo estreito impede o contato com o ar. A recomendação de Nina Zakharova, profissional de limpeza, é colocar de 3 a 4 colheres de sopa do pó em um pires raso, posicionando-o na prateleira central, onde a circulação de ar é maior. O bicarbonato deve ser trocado a cada 3 ou 4 semanas, pois perde a capacidade de absorção ao saturar-se de umidade.

Já o limão atua de forma diferente: ele não absorve o odor, mas o substitui por fragrância cítrica. Para isso, devem-se usar rodelas frescas, que precisam ser trocadas a cada 2 ou 3 dias. O risco é esquecer as fatias por muito tempo, transformando-as em matéria orgânica em decomposição e criando um novo foco de sujeira.

Há situações em que esses métodos possuem limitações. Se houver cheiro de carne estragada, o bicarbonato só funcionará após a desinfecção completa das superfícies com vinagre ou antisséptico, pois o pó remove o rastro do odor, mas não elimina as bactérias. Da mesma forma, o ácido cítrico em pó não substitui o limão fresco, pois não possui os óleos essenciais necessários para aromatizar o ambiente.

Para manter a higiene, é recomendável limpar a borracha de vedação da porta mensalmente, removendo migalhas e resíduos de líquidos que acumulam nas dobras e geram mau cheiro.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Brasil na rota de Coimbra: legiões de estudantes mudaram o panorama acadêmico na Europa
Família e Educação
Brasil na rota de Coimbra: legiões de estudantes mudaram o panorama acadêmico na Europa
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Mulher
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Base fluida, cushion ou stick: qual a melhor textura para cada objetivo
Mulher
Base fluida, cushion ou stick: qual a melhor textura para cada objetivo
Mais populares
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo

Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.

Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Fenômeno raro: três tempestades gigantescas dominam o Oceano Pacífico
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Três acessórios que transformam qualquer visual em luxuoso
Range Rover lança SUV elétrico com carregamento ultra-rápido e capacidade para transpor rios
Urso-polar vs Orca: quem domina o Ártico com o derretimento do gelo?
Urso-polar vs Orca: quem domina o Ártico com o derretimento do gelo?
últimos materiais
Geladeira com cheiro ruim? O truque do bicarbonato para resolver
Rússia e Coreia do Norte criam primeira ligação rodoviária direta entre os países
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
O animal que parece cão mas canta como pássaro: filhotes nascem na Inglaterra
O paradoxo molecular: pessoas da mesma idade envelhecem de formas distintas
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
De cereja preta a azul névoa: as tendências de manicure para setembro
Aquecer comida no plástico? O impacto desse hábito na ingestão de polímeros
Contraste de texturas: a estratégia francesa para looks de outono
Letônia e Lituânia avaliam proibição de grãos russos em seus portos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.