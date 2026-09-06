Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas

Mudar a cara de um cômodo nem sempre exige reformas caras ou a compra de conjuntos de cortinas prontos. Muitas vezes, a solução para renovar a luz e a privacidade de um ambiente está guardada no armário de roupas de cama. Transformar lençóis antigos em cortinas é uma forma prática de reaproveitar tecidos que já não servem para dormir, mas que ainda possuem boa estrutura.

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Escolha e preparo do tecido

Para que o resultado seja duradouro, é preciso selecionar panos resistentes, sem furos ou sinais de desgaste nas dobras. O algodão e o linho são as melhores opções, pois mantêm a forma e permitem que a luz natural se espalhe de maneira suave pelo espaço.

A preparação do material é um passo técnico essencial. Segundo Roman Volkov, engenheiro de controle predial, lavar e passar o tecido antes do corte não é apenas uma questão de higiene, mas de precisão. Somente o tecido bem esticado permite tirar as medidas exatas e evita que a cortina deforme após a instalação.

Corte e acabamento

O processo começa com a medição da janela, adicionando uma margem de 3 a 4 centímetros em cada lado para as costuras. Para garantir cortes retos e precisos, o ideal é estender o tecido sobre uma superfície plana e rígida, como uma mesa grande ou o próprio chão.

Quem não tem máquina de costura pode resolver o acabamento das bordas com fita termocolante, que é fixada com o calor do ferro. Um detalhe importante: verifique a limpeza total do pano, pois manchas invisíveis no tecido dobrado podem aparecer nitidamente quando a cortina for iluminada pela luz do sol.

Sistemas de fixação

A escolha de como pendurar a cortina depende do peso do tecido e do uso do cômodo. A costura do tipo "passante" (culisse) exige tecidos mais encorpados para suportar o peso, enquanto argolas ou alças são ideais para panos mais leves.

A designer de interiores Darya Lebedeva explica que a fixação deve seguir a função do ambiente. Na cozinha, a prioridade é a mobilidade e a leveza; já no quarto, o foco deve ser a capacidade do tecido de barrar a claridade excessiva e reduzir o ruído vindo da rua.

Customização e detalhes

Para transformar um lençol simples em uma peça de destaque, existem algumas técnicas visuais:

Camadas: costurar dois lençóis semitransparentes cria um efeito de profundidade e jogo de luz.

costurar dois lençóis semitransparentes cria um efeito de profundidade e jogo de luz. Detalhes: aplicar rendas na borda inferior ou usar tintas para tecido com moldes (estêncil).

aplicar rendas na borda inferior ou usar tintas para tecido com moldes (estêncil). Proteção: o uso de sprays impermeabilizantes permite que essas cortinas sejam instaladas até em áreas com mais umidade, como banheiros, conforme orienta Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial.

Resumo técnico

Materiais: Algodão e linho.

Acabamento: Costura convencional ou fita termocolante.

Fixação: Passantes, argolas ou alças.

Decoração: Rendas, pintura ou sobreposição de camadas.