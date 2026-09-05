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Móveis de sucata automotiva: como criar peças no estilo steampunk

Casa & Imóveis

Muitas vezes, a falta de móveis com personalidade ou o desejo de criar um ambiente com visual industrial esbarra na escolha de peças genéricas. Uma alternativa para quem busca originalidade é o reaproveitamento de peças automotivas descartadas para criar móveis no estilo steampunk, transformando sucata industrial em itens funcionais.

Сырье и готовые детали из металла на рабочем столе промышленного цеха
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Сырье и готовые детали из металла на рабочем столе промышленного цеха

O foco está na seleção de componentes que remetam a máquinas a vapor e à era da revolução industrial. Engrenagens, tubos e válvulas são as peças ideais para compor essa estética. Esses materiais podem ser encontrados em ferro-velhos, lojas de autopeças ou plataformas de venda online.

Para transformar as peças em mobiliário, o processo segue estas etapas:

  • Limpeza: Remoção de ferrugem e tinta antiga com lixa, escovas metálicas ou desengraxantes.
  • Preparação: Aplicação de primer para garantir a aderência da pintura ao metal.
  • Pintura: Uso de cores metálicas ou pátinas para criar o efeito vintage.
  • Montagem: União dos elementos com parafusos e fixadores, focando na estabilidade da peça.
  • Detalhes: Adição de correntes, tubos ou engrenagens extras para reforçar o estilo.
  • Acabamento: Aplicação de verniz transparente para proteção e, opcionalmente, instalação de iluminação LED de tom quente.

Ao trabalhar com metais pesados, a estabilidade da estrutura é a prioridade. Os elementos decorativos devem ser posicionados de forma que não atrapalhem a função do móvel nem causem riscos de acidentes ou ferimentos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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