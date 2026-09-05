Móveis de sucata automotiva: como criar peças no estilo steampunk

Muitas vezes, a falta de móveis com personalidade ou o desejo de criar um ambiente com visual industrial esbarra na escolha de peças genéricas. Uma alternativa para quem busca originalidade é o reaproveitamento de peças automotivas descartadas para criar móveis no estilo steampunk, transformando sucata industrial em itens funcionais.

Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Сырье и готовые детали из металла на рабочем столе промышленного цеха

O foco está na seleção de componentes que remetam a máquinas a vapor e à era da revolução industrial. Engrenagens, tubos e válvulas são as peças ideais para compor essa estética. Esses materiais podem ser encontrados em ferro-velhos, lojas de autopeças ou plataformas de venda online.

Para transformar as peças em mobiliário, o processo segue estas etapas:

Limpeza: Remoção de ferrugem e tinta antiga com lixa, escovas metálicas ou desengraxantes.

Remoção de ferrugem e tinta antiga com lixa, escovas metálicas ou desengraxantes. Preparação: Aplicação de primer para garantir a aderência da pintura ao metal.

Aplicação de primer para garantir a aderência da pintura ao metal. Pintura: Uso de cores metálicas ou pátinas para criar o efeito vintage.

Uso de cores metálicas ou pátinas para criar o efeito vintage. Montagem: União dos elementos com parafusos e fixadores, focando na estabilidade da peça.

União dos elementos com parafusos e fixadores, focando na estabilidade da peça. Detalhes: Adição de correntes, tubos ou engrenagens extras para reforçar o estilo.

Adição de correntes, tubos ou engrenagens extras para reforçar o estilo. Acabamento: Aplicação de verniz transparente para proteção e, opcionalmente, instalação de iluminação LED de tom quente.

Ao trabalhar com metais pesados, a estabilidade da estrutura é a prioridade. Os elementos decorativos devem ser posicionados de forma que não atrapalhem a função do móvel nem causem riscos de acidentes ou ferimentos.