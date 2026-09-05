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O risco invisível nas secadoras: por que limpar apenas a malha do filtro não basta

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A limpeza superficial do filtro da secadora após cada ciclo é um hábito comum, mas insuficiente. O problema real ocorre quando fibras e fiapos passam pela malha e se acumulam diretamente no slot (o encaixe do filtro). Esse acúmulo de detritos reduz a potência de sucção do aparelho e cria um risco real de incêndio, já que o material acumulado é altamente inflamável.

Сушилка в действии
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сушилка в действии

Segundo a especialista em eletrodomésticos Amy Chernov, a perda de eficiência na secagem — quando são necessários dois ciclos para secar a roupa — é um sinal claro de obstrução na ventilação. Quando o ar não circula, a umidade permanece nas roupas e o motor é forçado a trabalhar acima da sua capacidade, o que reduz a vida útil do equipamento e aumenta a temperatura interna, podendo causar ignição dos fiapos.

Para resolver a obstrução e garantir a segurança, o procedimento recomendado envolve as seguintes etapas:

  • Remoção e limpeza básica: Retire o filtro da secadora e remova a camada visível de fiapos com as mãos.
  • Higienização da malha: Lave a tela com detergente neutro e uma escova macia. Resíduos de amaciantes e lenços secantes criam uma película invisível que impede a passagem do ar. Enxágue bem e deixe secar completamente.
  • Desobstrução do slot: Utilize uma escova específica para secadoras (modelo longo com haste rígida) dentro do orifício do filtro. Movimente a escova para remover as fibras que escaparam da malha até que ela saia limpa.
  • Aspiração: Use um aspirador de pó com bocal estreito para sugar os resíduos que a escova não conseguiu remover.
  • Vedação do encaixe: Limpe o perímetro do orifício com um pano de microfibra úmido. Isso garante que o filtro se encaixe hermeticamente, evitando que novos fiapos passem para o interior do sistema.
  • Reinstalação: Insira o filtro seco, certificando-se de que ele esteja firmemente encaixado.

A limpeza da tela deve ser feita a cada carga de roupa para evitar acúmulos. Já a limpeza profunda do slot e da ventilação deve ocorrer a cada dois ou três meses, dependendo da frequência de uso da máquina.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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