O risco invisível nas secadoras: por que limpar apenas a malha do filtro não basta

A limpeza superficial do filtro da secadora após cada ciclo é um hábito comum, mas insuficiente. O problema real ocorre quando fibras e fiapos passam pela malha e se acumulam diretamente no slot (o encaixe do filtro). Esse acúmulo de detritos reduz a potência de sucção do aparelho e cria um risco real de incêndio, já que o material acumulado é altamente inflamável.
Segundo a especialista em eletrodomésticos Amy Chernov, a perda de eficiência na secagem — quando são necessários dois ciclos para secar a roupa — é um sinal claro de obstrução na ventilação. Quando o ar não circula, a umidade permanece nas roupas e o motor é forçado a trabalhar acima da sua capacidade, o que reduz a vida útil do equipamento e aumenta a temperatura interna, podendo causar ignição dos fiapos.
Para resolver a obstrução e garantir a segurança, o procedimento recomendado envolve as seguintes etapas:
A limpeza da tela deve ser feita a cada carga de roupa para evitar acúmulos. Já a limpeza profunda do slot e da ventilação deve ocorrer a cada dois ou três meses, dependendo da frequência de uso da máquina.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.