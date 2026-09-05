O risco invisível nas secadoras: por que limpar apenas a malha do filtro não basta

A limpeza superficial do filtro da secadora após cada ciclo é um hábito comum, mas insuficiente. O problema real ocorre quando fibras e fiapos passam pela malha e se acumulam diretamente no slot (o encaixe do filtro). Esse acúmulo de detritos reduz a potência de sucção do aparelho e cria um risco real de incêndio, já que o material acumulado é altamente inflamável.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сушилка в действии

Segundo a especialista em eletrodomésticos Amy Chernov, a perda de eficiência na secagem — quando são necessários dois ciclos para secar a roupa — é um sinal claro de obstrução na ventilação. Quando o ar não circula, a umidade permanece nas roupas e o motor é forçado a trabalhar acima da sua capacidade, o que reduz a vida útil do equipamento e aumenta a temperatura interna, podendo causar ignição dos fiapos.

Para resolver a obstrução e garantir a segurança, o procedimento recomendado envolve as seguintes etapas:

Remoção e limpeza básica: Retire o filtro da secadora e remova a camada visível de fiapos com as mãos.

Retire o filtro da secadora e remova a camada visível de fiapos com as mãos. Higienização da malha: Lave a tela com detergente neutro e uma escova macia. Resíduos de amaciantes e lenços secantes criam uma película invisível que impede a passagem do ar. Enxágue bem e deixe secar completamente.

Lave a tela com detergente neutro e uma escova macia. Resíduos de amaciantes e lenços secantes criam uma película invisível que impede a passagem do ar. Enxágue bem e deixe secar completamente. Desobstrução do slot: Utilize uma escova específica para secadoras (modelo longo com haste rígida) dentro do orifício do filtro. Movimente a escova para remover as fibras que escaparam da malha até que ela saia limpa.

Utilize uma escova específica para secadoras (modelo longo com haste rígida) dentro do orifício do filtro. Movimente a escova para remover as fibras que escaparam da malha até que ela saia limpa. Aspiração: Use um aspirador de pó com bocal estreito para sugar os resíduos que a escova não conseguiu remover.

Use um aspirador de pó com bocal estreito para sugar os resíduos que a escova não conseguiu remover. Vedação do encaixe: Limpe o perímetro do orifício com um pano de microfibra úmido. Isso garante que o filtro se encaixe hermeticamente, evitando que novos fiapos passem para o interior do sistema.

Limpe o perímetro do orifício com um pano de microfibra úmido. Isso garante que o filtro se encaixe hermeticamente, evitando que novos fiapos passem para o interior do sistema. Reinstalação: Insira o filtro seco, certificando-se de que ele esteja firmemente encaixado.

A limpeza da tela deve ser feita a cada carga de roupa para evitar acúmulos. Já a limpeza profunda do slot e da ventilação deve ocorrer a cada dois ou três meses, dependendo da frequência de uso da máquina.