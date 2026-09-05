Plástico na cozinha: quais itens substituir primeiro para evitar riscos

Muitas pessoas acreditam que eliminar o plástico da cozinha é caro ou impossível. No entanto, o risco real para a saúde não está na quantidade de polímeros na casa, mas no contato direto desses materiais com a comida, especialmente sob calor ou desgaste.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пластиковая разделочная доска на столе

Para evitar gastos excessivos e a perda de motivação, a estratégia ideal é substituir gradualmente os itens que liberam compostos químicos nos alimentos quando aquecidos ou friccionados.

Panelas e frigideiras: o perigo do superaquecimento

As superfícies antiaderentes feitas de PTFE representam o maior risco. Quando a camada protetora é danificada ou a panela é superaquecida, podem ser liberadas partículas de polímeros e PFAS.

A alternativa segura é migrar para utensílios de ferro fundido, aço inoxidável ou vidro temperado. Segundo Arseniy Fedoseev, especialista em reparos domésticos, as panelas de ferro fundido duram quase para sempre e não reagem com os alimentos, independentemente da temperatura. Caso surjam sinais de corrosão ou acúmulo de resíduos, a peça pode ser recuperada através do processo de cura com óleo, evitando a compra de um item novo.

Utensílios de manipulação e armazenamento

Espátulas de plástico e silicone desgastam-se com o uso frequente em contato com alimentos quentes, liberando micropartículas. A recomendação é a substituição por madeira, preferencialmente de teca ou nogueira.

No armazenamento, Marina Kiseleva, especialista em organização de espaços, sugere a prioridade para recipientes de vidro com tampas herméticas. O vidro é mais higiênico por não absorver gordura nem odores, e o reaproveitamento de potes comuns reduz a dependência de potes plásticos especializados.

Riscos por material:

PTFE (Teflon): Libera PFAS ao ser aquecido. Substituir por ferro ou aço.

Libera PFAS ao ser aquecido. Substituir por ferro ou aço. Plástico preto: Frequentemente feito de resíduos reciclados (incluindo eletrônicos), podendo conter impurezas. Substituir por madeira ou metal.

Frequentemente feito de resíduos reciclados (incluindo eletrônicos), podendo conter impurezas. Substituir por madeira ou metal. Silicone: Pode soltar micropartículas em altas temperaturas. Limitar o uso com calor intenso.

Pode soltar micropartículas em altas temperaturas. Limitar o uso com calor intenso. Vidro: Seguro. Escolha principal para armazenamento.

Cuidados e limitações de uso

A transição de materiais exige mudanças na manutenção. As tábuas de madeira, por exemplo, devem ser guardadas na vertical para secarem completamente. Ilya Kondratyev, especialista em exploração residencial, orienta que a aplicação periódica de óleo mineral comestível evita rachaduras e a proliferação de bactérias nos poros da madeira.

Quanto ao silicone para forno, embora o material certificado suporte o calor, ele nunca deve entrar em contato direto com chamas ou resistências elétricas.

Para utensílios de madeira, a lavagem deve ser manual, evitando que as peças fiquem mergulhadas em água por longos períodos.

Sinal de alerta: Se a frigideira antiaderente apresentar riscos profundos ou descamação no revestimento, ela deve ser descartada imediatamente, pois torna-se insegura para o preparo de alimentos.