Plástico na cozinha: quais itens substituir primeiro para evitar riscos

Muitas pessoas acreditam que eliminar o plástico da cozinha é caro ou impossível. No entanto, o risco real para a saúde não está na quantidade de polímeros na casa, mas no contato direto desses materiais com a comida, especialmente sob calor ou desgaste.
Para evitar gastos excessivos e a perda de motivação, a estratégia ideal é substituir gradualmente os itens que liberam compostos químicos nos alimentos quando aquecidos ou friccionados.
As superfícies antiaderentes feitas de PTFE representam o maior risco. Quando a camada protetora é danificada ou a panela é superaquecida, podem ser liberadas partículas de polímeros e PFAS.
A alternativa segura é migrar para utensílios de ferro fundido, aço inoxidável ou vidro temperado. Segundo Arseniy Fedoseev, especialista em reparos domésticos, as panelas de ferro fundido duram quase para sempre e não reagem com os alimentos, independentemente da temperatura. Caso surjam sinais de corrosão ou acúmulo de resíduos, a peça pode ser recuperada através do processo de cura com óleo, evitando a compra de um item novo.
Espátulas de plástico e silicone desgastam-se com o uso frequente em contato com alimentos quentes, liberando micropartículas. A recomendação é a substituição por madeira, preferencialmente de teca ou nogueira.
No armazenamento, Marina Kiseleva, especialista em organização de espaços, sugere a prioridade para recipientes de vidro com tampas herméticas. O vidro é mais higiênico por não absorver gordura nem odores, e o reaproveitamento de potes comuns reduz a dependência de potes plásticos especializados.
Riscos por material:
A transição de materiais exige mudanças na manutenção. As tábuas de madeira, por exemplo, devem ser guardadas na vertical para secarem completamente. Ilya Kondratyev, especialista em exploração residencial, orienta que a aplicação periódica de óleo mineral comestível evita rachaduras e a proliferação de bactérias nos poros da madeira.
Quanto ao silicone para forno, embora o material certificado suporte o calor, ele nunca deve entrar em contato direto com chamas ou resistências elétricas.
Para utensílios de madeira, a lavagem deve ser manual, evitando que as peças fiquem mergulhadas em água por longos períodos.
Sinal de alerta: Se a frigideira antiaderente apresentar riscos profundos ou descamação no revestimento, ela deve ser descartada imediatamente, pois torna-se insegura para o preparo de alimentos.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.